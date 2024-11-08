هيئة البث الإسرائيلية تزعم: الجيش يستعد لفتح معبر كيسوفيم لإدخال مساعدات لجنوب ووسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - زعمت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال يستعد لفتح معبر كيسوفيم المغلق منذ سنوات مع قطاع غزة.

جيش الاحتلال يستعد لفتح معبر كيسوفيم

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يريد فتح معبر كيسوفيم شمال شرق خان يونس ليكون ممرًا للبضائع والمساعدات لوسط وجنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال يفرض حصار خانق على غزة

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة، وأغلق جميع المعابر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ونددت المنظمات الأممية والحقوقية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و508 شهداء إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة وجنوب لبنان

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