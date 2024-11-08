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هيئة البث الإسرائيلية تزعم: الجيش يستعد لفتح معبر كيسوفيم لإدخال مساعدات لجنوب ووسط غزة - أخبار كلمتك

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هيئة البث الإسرائيلية تزعم: الجيش يستعد لفتح معبر كيسوفيم لإدخال مساعدات لجنوب ووسط غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية تزعم: الجيش يستعد لفتح معبر كيسوفيم لإدخال مساعدات لجنوب ووسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - زعمت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال يستعد  لفتح معبر  كيسوفيم المغلق منذ سنوات مع قطاع غزة.

جيش الاحتلال يستعد لفتح  معبر  كيسوفيم

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يريد فتح  معبر كيسوفيم شمال شرق خان يونس ليكون ممرًا للبضائع والمساعدات لوسط وجنوب  قطاع غزة.

جيش الاحتلال يفرض حصار خانق على غزة 

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة، وأغلق جميع المعابر لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ونددت المنظمات الأممية والحقوقية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بفتح المعابر والسماح  بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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