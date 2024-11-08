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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في مسغاف عام برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في مسغاف عام برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في مسغاف عام برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مسغاف عام شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

 

الاحتلال يعتدي على المصلين خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس

 

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مصلين خارج أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

 

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعادة المحتجزين على رأس أولوياتي

 

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيكون مدافعا عن الجيش كما ستكون إعادة المحتجزين على رأس أولوياته، وذلك بعد تعيينه خلفا ليوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أثبت خلال شهور الحرب أن من يمسّ بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا، وفق وصفه.

 

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال

 

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

 

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال

 

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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