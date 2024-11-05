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مليون و600 ألف ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية مبكرا عبر البريد - أخبار كلمتك

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مليون و600 ألف ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية مبكرا عبر البريد - أخبار كلمتك

مليون و600 ألف ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية مبكرا عبر البريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، رصد ممدوح أبو الغنم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من ولاية ويسكونسن، آخر مستجدات الأوضاع الخاصة بالانتخابات الأمريكية في الولاية، قائلا إن قانون الولاية يسمح ببدء الفرز للتصويت المبكر مع بدء التصويت في الساعة السابعة صباحا، وبدأ حاليا فرز الأصوات للتصويت المبكر.

أصوات الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية عبر البريد

الانتخابات الأمريكية، وأضاف أبو الغنم، خلال رسالة على الهواء، أن اللجنة الداخلية في المركز أعلنت أن هناك أكثر من مليون و600 ألف ناخب أمريكي صوتوا في التصويت المبكر وعبر البريد، وهذا الرقم أقل بـ 50 ألفًا عن انتخابات عام 2020، أي أن الأرقام  تعتبر متقاربة.

 

فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

ولفت إلى أن اللجنة بدأت الفرز في التاسعة صباحا، وهذا التأخر في بدء فرز الأصوات بنحو ساعتين عن الموعد المفترض لأسباب فنية، كما أوضحت اللجنة.

وأكد أن قضية الفرز المبكر خلال السنوات الأربع الماضية قضية حازت على اهتمام الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي والتجاذب بينهما بأن يمكن بدء فرز الأصوات مباشرة مع بدء التصويت المبكر في 22 من أكتوبر الماضي، لكن حالة التجاذب تلك لم يتمكن الحزبين الاتفاق عليها وبقي القانون كما هو يبدأ فرز الأصوات مع بدء التصويت في السابعة صباحا وليس قبل يوم الانتخاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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