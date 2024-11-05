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افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد في شانغهاي (صور) - أخبار كلمتك

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افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد في شانغهاي (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد في شانغهاي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - افتتحت الدورة الأحدث من معرض الصين الدولي للاستيراد، وهو أول معرض على المستوى الوطني في العالم مخصص للاستيراد، اليوم، في شانغهاي.

وألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خطابا رئيسيا في حفل افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي.

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معرض الصين الدولي للاستيراد، كلمتك

وقال لي، إن الصين واصلت ترجمة أقوالها إلى أفعال فيما يتعلق بتوسيع الانفتاح، مضيفا أنه تم خفض إجمالي مستوى التعريفات الجمركية الصينية إلى 7.3 بالمئة، لتتجاوز هدفها المحدد بنسبة 9.8 بالمئة.

وتابع، قائلا: إن بلاده طبقت بشكل كامل جميع إجراءات الانفتاح التي تم الإعلان عنها في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد، بما في ذلك إلغاء جميع العناصر الخاصة بالصناعات التحويلية المدرجة في القائمة السلبية الوطنية للاستثمار الأجنبي.

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معرض الصين الدولي للاستيراد، كلمتك

وأضاف أن الصين مستعدة لفتح سوقها الضخمة بشكل أكبر، وستواصل توسيع وصول السوق بطريقة منظمة إلى قطاعات من بينها وسائل الاتصالات والانترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية.

وقال لي: إن الأسس السليمة للاقتصاد الصيني لا تزال كما هي، وإن البلاد قادرة على تعزيز النمو السليم والمطرد للاقتصاد، مضيفا أن الصين واثقة من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام والتنمية المستقبلية لاقتصادها.

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معرض الصين الدولي للاستيراد، كلمتك

واجتذب معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، الذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، نحو 3500 عارض من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقما قياسيا جديدا مع حضور 297 شركة من شركات "فورتشن جلوبال 500" إلى جانب قادة الصناعة.

ومن المقرر الكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة وخدمات جديدة خلال المعرض، وهو ما يعتقد الخبراء أنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية في السوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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