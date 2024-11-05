ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أدلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

ترامب يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد الإدلاء بصوته، إن اليوم سيكون هو الأهم في التاريخ الأمريكي، ناصحا الناخبين بالإدلاء بأصواتهم مهما كانت الطوابير طويلة.

وأضاف ترامب: "الديمقراطيون الراديكاليون لا يريدونكم أن تصوتوا".

ترامب للناخبين: اليوم هو الأهم في تاريخ أمريكا والديمقراطيون لا يريدون أن تدلوا بأصواتكم أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الأمريكية أصعب من أي وقت مضى

‏أكد مستشارو المرشح الجمهوري دونالد ترامب لـ CNN أن الانتخابات الحالية أصعب من أي وقت مضى.

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