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استنفار الجمهوريين فى فلوريدا بنسبة مشاركة كسرت حاجز المليون صوت - أخبار كلمتك

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استنفار الجمهوريين فى فلوريدا بنسبة مشاركة كسرت حاجز المليون صوت - أخبار كلمتك

استنفار الجمهوريين فى فلوريدا بنسبة مشاركة كسرت حاجز المليون صوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - اقترب عدد الناخبين الجمهوريين في ولاية فلوريدا من كسر حاجز المليون صوت، مع استمرار عمليات التصويت في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

ويشير هذا الرقم إلى إقبال قوي من قاعدة الحزب الجمهوري في فلوريدا، ما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات الحاسمة.

وتعتبر فلوريدا من الولايات الرئيسية التي تشهد منافسة شرسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعتمد الطرفان على نسبة إقبال الناخبين لتحقيق الفوز.

 

تقدم ملحوظ للجمهوريين في أول 80 دقيقة من التصويت بولاية فلوريدا

وأظهرت البيانات الأولية خلال أول 80 دقيقة من عملية التصويت في يوم الانتخابات بولاية فلوريدا تقدمًا واضحًا للحزب الجمهوري. 

حيث حصل الجمهوريون على 123,386 صوتًا، ما يمثل 48.67% من إجمالي الأصوات، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 62,799 صوتًا، بنسبة بلغت 24.77%.

من جهة أخرى، أصدرت مجموعة من المدعين العامين من 47 ولاية أمريكية بيانًا مشتركًا يدعو المواطنين إلى الحفاظ على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ أي شكل من أشكال العنف، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وسط توترات الانتخابات.

الشرطة الأمريكية تكثف الإجراءات الأمنية فى واشنطن

وفي العاصمة واشنطن، كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية، استعدادًا لاحتمال وقوع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، مع تعزيز انتشارها في المواقع الحساسة لضمان النظام والأمن خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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