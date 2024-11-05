استنفار الجمهوريين فى فلوريدا بنسبة مشاركة كسرت حاجز المليون صوت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - اقترب عدد الناخبين الجمهوريين في ولاية فلوريدا من كسر حاجز المليون صوت، مع استمرار عمليات التصويت في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشير هذا الرقم إلى إقبال قوي من قاعدة الحزب الجمهوري في فلوريدا، ما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات الحاسمة.

وتعتبر فلوريدا من الولايات الرئيسية التي تشهد منافسة شرسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعتمد الطرفان على نسبة إقبال الناخبين لتحقيق الفوز.

تقدم ملحوظ للجمهوريين في أول 80 دقيقة من التصويت بولاية فلوريدا

وأظهرت البيانات الأولية خلال أول 80 دقيقة من عملية التصويت في يوم الانتخابات بولاية فلوريدا تقدمًا واضحًا للحزب الجمهوري.

حيث حصل الجمهوريون على 123,386 صوتًا، ما يمثل 48.67% من إجمالي الأصوات، بينما حصل الحزب الديمقراطي على 62,799 صوتًا، بنسبة بلغت 24.77%.

من جهة أخرى، أصدرت مجموعة من المدعين العامين من 47 ولاية أمريكية بيانًا مشتركًا يدعو المواطنين إلى الحفاظ على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ أي شكل من أشكال العنف، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار وسط توترات الانتخابات.

الشرطة الأمريكية تكثف الإجراءات الأمنية فى واشنطن

وفي العاصمة واشنطن، كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية، استعدادًا لاحتمال وقوع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، مع تعزيز انتشارها في المواقع الحساسة لضمان النظام والأمن خلال هذه الفترة الانتخابية الحرجة.

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