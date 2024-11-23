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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:00 مساءً -  أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44176 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

 

مجازر الاحتلال

 وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 قتيلا، و205 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الدفاع المدني في غزة قال، صباح اليوم السبت: إن 19 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لوكالة فرانس برس: "استشهد 19 مواطنا وأصيب أكثر من 40 آخرين، وغالبيتهم في 3 مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة".

وكان مراسلنا قد أفاد صباح اليوم بأن جهاز الدفاع المدني بغزة أعلن مساء الجمعة الماضي، عن 2300 قتيل ومفقود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمالي القطاع قبل أكثر من شهر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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