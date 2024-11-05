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"الدراسات السياسية العالمية": تصدر النساء المشهد الانتخابي مؤشر جيد لـ هاريس - أخبار كلمتك

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"الدراسات السياسية العالمية": تصدر النساء المشهد الانتخابي مؤشر جيد لـ هاريس - أخبار كلمتك

"الدراسات السياسية العالمية": تصدر النساء المشهد الانتخابي مؤشر جيد لـ هاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - قال باولو فون شيراك، رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية بواشنطن، إنه سعيد لأنه يرى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تسير بشكل سلمي، خاصة أن الولايات المتحدة دولة بها العديد من الاختلافات والتنوع.

 

إقبال النساء الأمريكيات على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأضاف «شيراك» خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو أن من أقبل على التصويت المبكر معظمهم من النساء، وهذا مؤشر جيد لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، لا سيما، وأن معظم النساء سيصوتون لها، موضحًا أن هذا لا يعني أنها سوف تفوز بالانتخابات، خاصة وأن دونالد ترامب المرشح الجمهوري، نجح في الحصول على دعم العديد من المؤسسات التي كانت لا تدعمه من قبل لا سيما مجموعات اللاتينيين ومجموعات من الطبقة العاملة.

وتابع رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية بواشنطن: «أنه في ظل الوضع الحالي ليس لدي فكرة عما سيحدث في نهاية الانتخابات، وما هي النتيجة خاصة في الولايات المتأرجحة».

من يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

وتابع  «أعتقد أن الفائز سيفوز بفارق ضئيل للغاية، إذ أنه في عام 2020 فاز جو بايدن بفارق ضئيل للغاية، وحدث ذلك في 2016 عندما فاز ترامب بفارق ضئيل جدًا في الأصوات، وأعتقد أننا يمكن أن تنبأ بشي مشابه لهذا العام».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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