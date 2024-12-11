اكتشفوا كل جديد حول القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:34 مساءً - نوفر إليكم الآن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند المرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وكما هو معتاد تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة مباشرة عبر قناة BeIN SPORTS 1 HD، حيث تعد الشبكة الناقل الحصري للبطولة منذ سنوات طويلة، وإليكم الآن كافة التفاصيل التي تخص المباراة.

معلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يتولى المعلق الإماراتي المميز علي سعيد الكعبي التعليق على مجريات اللقاء، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على إضفاء الحماس والإثارة من خلال وصفه الدقيق وتحليله المميز لأحداث المباريات.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 على ملعب سيغنال إيدونا بارك، أحد أبرز الملاعب في أوروبا وأيقونة فريق بوروسيا دورتموند، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تفاصيل إضافية عن مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

البطولة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 (الجولة السادسة).

حكم المباراة: فرانسوا ليتكسير (فرنسا).

القناة الناقلة: BeIN SPORTS 1 HD.

تردد القنوات الناقلة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

متاحة عبر القناة التالية beIN Sports HD 1

لتردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

وقد جاء تردد قناة بي إن سبورتس على سهيل سات على النحو التالي:

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

وقد جاء تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات على النحو التالي:

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تعد هذه المواجهة حاسمة في مشوار الفريقين بالبطولة، حيث يسعى كل من برشلونة وبوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز وضمان التأهل للأدوار الإقصائية، فلا تفوتوا مشاهدة هذه المباراة المثيرة التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.