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متفوتهاش .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2025 الجديد للاستمتاع بعالم الطبيعة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول متفوتهاش .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2025 الجديد للاستمتاع بعالم الطبيعة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الأفراد علي مواقع البحث المختلفة، وتعتبر من أهم القنوات الفضائية في الشرق الأوسط الناقلة لعالم الحيوانات والطبيعة، تقوم بعرض البرامج والأفلام الوثائقية، تبث محتواها باللغة العربية، وتعمل علي مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش، كما انها مجانية دون أي رسوم، توجد عدة نسخ من هذه القناة من بينها ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، في التقرير التالي سنعرض لكم كافة ترددها من خلال موقعنا الاخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

يمكنكم ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي ترددها نايل سات الاتي:

  • جاء تردد القناة: 11411.
  • بينما جاء معدل الترميز: 27500.
  • يكون معدل الاستقطاب: أفقي.
  • يكون معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة المشاهدة: ممتازة.
  • القمر الصناعي: نايل سات.

يمكنكم ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي ترددها عرب سات الاتي:

  • جاء تردد القناة: 11938.
  • بينما جاء معدل الترميز: 27500.
  • يكون معدل الاستقطاب: أفقي.
  • يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة المشاهدة: ممتازة.
  • القمر الصناعي: عرب سات.

يمكنكم ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي ترددها  هوت بيرد الاتي:

  • جاء تردد القناة: 12558.
  • بينما جاء معدل الترميز: 27500.
  • يكون معدل الاستقطاب: عمودي.
  • يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة المشاهدة: ممتازة.
  • القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي بدر 4/5/6

  • جاء تردد القناة: 12110.
  • بينما جاء معدل الترميز: 27500.
  • يكون معدل الاستقطاب: عمودي.
  • يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة المشاهدة: ممتازة.
  • القمر الصناعي: بدر 4/5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي بدر 2/3/4

  • جاء تردد القناة: 11804.
  • بينما معدل الترميز: 27500.
  • يكون معدل الاستقطاب: أفقي.
  • بينما جاء معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة المشاهدة: ممتازة.
  • القمر الصناعي: بدر 2/3/4.

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات - كلمتك نيوز

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