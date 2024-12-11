اكتشفوا كل جديد حول “شرح بالتفصيل” طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - بعدما أعلنت لعبة ببجى موبيل عن موعد نزول التحديث الجديد 3.6 مود الباندا، والذي يتميز بضم العديد من الإضافات والمزايا التي ستزيد من أداء اللاعبين أثناء اللعب، حيث جاء التحديث الجديد بالأجواء الشتوية التى يحبها الجميع، ومن أبرز المزايا التى جاءت للتحديث سوف يكون هناك 4 قدرات خارقة يمكن استخدامها أثناء المباراة، وبسبب كثرة البحث عن طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد، سوف نوفرها لكم فى السطور الاتية.

طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile 2024

لتنزيل تحديث ببجى موبيل 3.6 مود الباندا للاستمتاع بأفضل المزايا التى جاءت دال اللعبة، عليك أتباع الخطوات الاتية:

في البداية قم بالدخول علي متجر جوجل بلاي.

ثم الدخول علي كلمة البحث وكتابة كلمة ببجي موبايل.

ثم قم بعد ذلك بالنقر علي كلمة تحديث.

عليك الانتظار حتي يتم تنزيل التحديث الخاص باللعبة.

وبعد ذلك قم بالدخول علي اللعبة وتنزيل الموارد الخاصة باللعبة.

وف النهاية يمكنك الاستمتاع بالتحديث الجديد مود الباندا الجديد.

موعد تحديث ببجي 3.6 مود الباندا الجديد 2024

يبحث عدد كبير من لاعبي لعبة ببجى موبيل عن موعد التحديث الجديد مود الباندا، الذى يحمل أجواء من اليابان، فمن المقرر ان يتم تنزيل التحديث الجديد بداية من يوم 9 الي 12 يناير 2025، وذلك مع انتهاء الرويال يوم 11 يناير 2025، ومن المؤكد ان ينزل قبل الميعاد بيومين تقريبا.