اكتشفوا كل جديد حول كشف المعتقلين في سجن صيدنايا “اسماء مسجونين صيدنايا الأحمر الآن 2024” shrc.org عرض بيانات السجناء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:03 صباحاً - في الأيام الأخيرة تزايدت الأخبار حول هروب الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد مما أدى إلى انهيار نظام حكمه حتى اللحظة لا يعلم أحد بمكانه، وقد أبدى العديد من الأشخاص حول العالم اهتمامهم في فهم كيفية انهيار حكومة بشار الأسد بهذه السرعة وما هي الأسباب الكامنة وراء هذا السقوط فضلاً عن كيفية الوصول إلى السجناء المحتجزين في معتقل صيدنايا الذي تحت سيطرة الرئيس السابق و للإجابة على جميع هذه التساؤلات يمكن متابعة المقال التالي.

رابط كشف المعتقلين في سجن صيدنايا

تابع هذا الرابط، بعد فتح أبواب أحد أشهر السجون في سوريا وبدء خروج المعتقلين الذين قضوا سنوات عديدة في الحبس يظل هناك اهتمام كبير من جميع المواطنين في الوطن العربي لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بسوريا وأحوال المواطنين فيها و تعم حالة من القلق والفرحة أرجاء سوريا، حيث يشعر الكثير من السجناء الذين سوف يطلق سراحهم أخيرًا بعد سنوات طويلة من المعاناة والذل بالسعادة، حيث بدأ الأهالي في البحث في قوائم الأسماء عن أبنائهم بينما تبحث الأبناء عن أمهاتهم مما يخلق العديد من المشاعر المتضاربة التي تسيطر على الجميع ورابط كشف المعتقلين في سجن صيدنايا

أشهر السجون السورية

يعتبر سجن صيدنايا في سوريا من السجون المشهورة حيث يقع في العاصمة دمشق وهو سجن عسكري تابع لحكومة بشار الأسد الرئيس السابق للبلاد، كان يستخدم لاحتجاز جميع السياسيين المعارضين لنظامه وكذلك المدنيين المتمردين و يعد هذا السجن من أسوأ الأماكن حيث تمارس فيه أبشع أساليب التعذيب والإهانة.

يمتاز السجن بمساحته الشاسعة حتى أنه يتجاوز مساحة سوريا بأسرها ويتميز بتحصيناته القوية التي تضم أبواب سرية حتى اليوم وعلى الرغم من الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين لا تزال بعض الأقسام مغلقة ولا يمكن الوصول إليها بسبب الأساليب الحديثة المستعملة في تأمينه ومن الجدير بالذكر أننا نقوم بنشر كافة الأسماء التي ستصدر على هيئة ملفات PDF لتسهيل الوصول إليها على المواطنين.