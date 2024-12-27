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وزيرة التضامن تختتم زيارتها لمملكة البحرين - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تختتم زيارتها لمملكة البحرين - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تختتم زيارتها لمملكة البحرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - اختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها للمنامة عاصمة المملكة البحرينية، والتي استغرقت عدة أيام، وعادت إلى أرض الوطن، حيث شهدت الزيارة المشاركة في عدد من الفعاليات.

فقد شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في مملكة البحرين.

كما شاركت في جلسة حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" بالبحرين، مستعرضة فيها تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء.

كما ألقت الكلمة الافتتاحية في أعمال الدورة الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثم قامت بتسليم رئاسة الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب  إلى السيد أسامة بن صالح العلوي – وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، لرئاسة أعمال الدورة (44)

وشهدت أعمال الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري التي أقيمت  في المنامة عاصمة المملكة البحرينية انتخاب الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة للدورة الـ 81 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين.

كما تم انتخاب وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وعقدت الدكتورة مايا مرسي على هامش الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود العربية المشاركة في الفعاليات تم خلالها الاتفاق على التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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