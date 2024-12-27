«الإقليمي للأغذية والأعلاف» يتقدم في تصنيف سيماجو الأسباني للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - قال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، إن المركز تقدم هذا العام في تصنيف سيماجو الأسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

جاء ذلك بعد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

وأضاف «الشربيني»: المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تقدم إلى المستوى 127 هذا العام مقارنة بالمستوى 139 في العام الماضي 2023 و المستوى 200 في عام 2022.

قدم «الشربينى» الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، على الدعم الكامل لمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من أجل مواصلة مسيرته فى خدمة قطاع الزراعة، كما قدم الشكر و التهنئة للسادة الباحثين بالمركز، مؤكداً على أن هذا التقدم الذي حققه المركز الإقليمي هو انعكاس لجهودهم المجال البحثي والنشر العلمي متمنياً للجميع مزيد من التقدم و النجاح.

والجدير بالذكر أن تصنيف سيماجو «SCImago» يقوم بتصنيف المراكز البحثية حسب المنشورات العلمية، حيث يشمل المجلات العلمية والمؤشرات الخاصة بكل بلد والتي تم تطويرها من المعلومات الواردة في قاعدة بيانات Scopus، مستنداً إلى ثلاث مؤشرات بناء على أداء البحث و مخرجات الابتكار و التأثير المجتمعي.

تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة سيماجو الإسباني الرائدة في مجال تصنيف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسة إلسيفير Elsevier، وبنك المعرفة المصري وبدعم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

و يعتبر تصنيف سيماجو الإسباني SCImago تصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و يعتبر هذا التصنيف من أهم الأدوات لرفع مستوى جودة البحوث العلمية التي يتم نشرها من المراكز البحثيه، بما يساهم في تعزيز الابتكار والتطور العلمي في العالم العربي، ويعزز مكانة المنطقة العربية في خارطة البحث العلمي العالمي و بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصنيف يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجامعات وأماكن البحث في العالم العربي والدول الأخرى على العمل معًا ومشاركة معارفهم.