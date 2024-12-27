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مترو أنفاق القاهرة الكبرى ينقل 14 مليونا و450 ألف راكب خلال 7 أيام - أخبار كلمتك

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مترو أنفاق القاهرة الكبرى ينقل 14 مليونا و450 ألف راكب خلال 7 أيام - أخبار كلمتك

مترو أنفاق القاهرة الكبرى ينقل 14 مليونا و450 ألف راكب خلال 7 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً -  نقل مترو أنفاق القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14 مليونا و450 ألف راكب على متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب الأسبوع الماضى بنحو نصف مليون راكب، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على المحطات كافة، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة للعام الدراسي. 

 

صبرة: متابعة كثافات المحطات

 وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق  حركة تشغيل المترو، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

كما شدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل بتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

 

 عدد ركاب مترو الأنفاق خلال أسبوع  

 ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الأيام السبع  الماضية  14 مليون و450 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وبلغ عدد ركاب الخط الأول  8 ملايين و300 ألف راكب والخط الثاني شبرا - المنيب  6 ملايين راكب 150 ألفا. 

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، والمترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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