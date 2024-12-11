اكتشفوا كل جديد حول هل اليوم عطلة رسمية في العراق؟.. الأمانة العامة توضح كل التفاصيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن العطلات الرسمية المتبقية لهذا العام، خاصة بعد تمتعهم بعطلة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمناسبة “يوم النصر العراقي”، في هذا المقال، نستعرض الإجابة على هذا التساؤل وكذلك نوضح العطل الرسمية القادمة في العراق.

هل اليوم عطلة رسمية في العراق؟

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق حقيقة الأخبار المتداولة بشأن اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث أكدت أنه لن يكون يوما رسميا عطلة، وأنه سيكون يوم عمل طبيعي لجميع المواطنين، وذكرت الأمانة العامة أن العطلة الوحيدة لهذا الأسبوع كانت يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، احتفالا بـ “يوم النصر العراقي”، وهو يوم وطني يحتفل به العراق سنويا في نفس التاريخ.

العطل المتبقية في هذا العام

بالنسبة للعطل الرسمية المتبقية في العام الجاري 2024، فإن العطلة الوحيدة المتبقية هي في 25 ديسمبر بمناسبة “عيد الميلاد المجيد”، وتعد هذه العطلة مناسبة هامة خاصة للمجتمع المسيحي في العراق.

جدول العطل الرسمية لعام 2025

أما بالنسبة لعام 2025، فقد تم تحديد العطل الرسمية كما يلي:

1 يناير: عطلة رأس السنة الميلادية.

6 يناير: عيد الجيش العراقي.

21 مارس: عيد النوروز.

1-4 شوال: عيد الفطر المبارك.

1 مايو: عيد العمال العالمي.

هذه العطلات توفر فرصة للمواطنين العراقيين للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، وتسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية في البلاد.