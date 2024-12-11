حلويات سهلة … طريقة عمل الأرز بلبن بالكريمة والمكسرات - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - يعد الارز باللبن من الحلويات الشرقية السهلة التي تشتهر بها مصر وبعض من الدول الاخرى كما انه يعتبر من ضمن أسهل وأسرع الحلويات المميزة و يفضلها الكثير ويتم تحضيره من خلال عدد من المكونات التي قد تكون توجد في كل منزل ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل الأرز بلبن بالكريمة والمكسرات.

الأرز بلبن بالكريمة والمكسرات

يحتوى الارز باللبن على قيمته الغذائية العالية تجعل الأرز باللبن خيارًا مثاليًا لربات البيوت لاعدادها لاسرتها ويمكن ان يتم تقديم الارز باللبن في صورة حلوى لذيذة لأسرتها دون بذل الكثير من الجهد ويفضل ان يتم تحضيره للصغار في اي وقت لسهولته.

طريقة عمل الأرز بلبن بالكريمة والمكسرات

يتم تحضيره من خلال مكونات موجودة في كل منزل:

مكونات الأرز باللبن

نصف كوب من الأرز.

أربعة أكواب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من الكريم شانتيه المخفوقة

قطعة صغيرة من الزبدة.

أي نوع من المكسرات التي تفضلينها.

جوز الهند المبشور.

طريقة تحضير الأرز باللبن

يعد الارز باللبم وجبة غذائية متكاملة ومصدر جيد للكربوهيدرات ويحتوي الأرز باللبن على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، ويتم تحضيره للأطفال والكبار في السن من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: