اعمليها زي المحلات … طريقة تخليل الليمون في البيت - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - يعتبر الليمون المخلل من الأطباق المميزة والتي يبحث عن كيفية تحضيرها الكثير من ربات المنزل كما ان الليمون المخلل يعمل على اضافة نكهة لذيذة ومميزة للأطعمة ويمكن ان يتم تناوله بجانبها بل انه سهل التحضير ويمكن تخزينه لفترات طويلة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تخليل الليمون في البيت.
تخليل الليمون
تحظى بشعبية كبيرة في العزائم والمناسبات ويعتبر الليمون المخلل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم، ويعزز جهاز المناعة ويساعد في تحسين الهضم ويمكن ان يتم تحضيره بسهولة باستخدام بعض المكونات البسيطة.
طريقة تخليل الليمون في البيت
يتم القيام بالتخليل من خلال المكونات السهلة الاتية:
المكونات
- 10 حبات ليمون.
- 2 ملعقة الملح الخشن.
- فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- الفلفل الأسود.
- 2 ورقتين من اللورا.
- عصير الليمون الطازج.
- ماء مغلي.
خطوات التحضير
بعد ان تم الانتهاء من تحضير المكونات يمكن ان يتم القيام بالاتي:
- لابد من القيام بغسل الليمون جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من أي شوائب.
- تقطيع كل ليمونة إلى أربعة أجزاء مع الحرص على عدم فصلها.
- ضع الملح الخشن داخل كل جزء من الليمونة.
- الضغط قليلا على الليمون حتى يتسرب الملح.
- تستخدم الثوم أو الكمون، ضع فصا من الثوم داخل الليمونة.
- إضافة بعض بذور الكمون حتى يتم القيام بزيادة نكهة إلى المخلل.
- ضعها في برطمان زجاجي نظيف وجاف.
- رتب الليمونات بشكل منتظم داخل البرطمان.
- إضافة ورق الغار والفلفل الأسود داخل البرطمان أيضا.
- صب عصير الليمون الطازج على الليمونات حتى تغمرها بالكامل.
- يضاف لها الماء المغلي لتغطية الليمون بشكل كامل.
- يغطي الليمونات بالكامل لضمان تخليلها بشكل صحيح.
- أغلق البرطمان بإحكام واحتفظ به في مكان دافئ.
- هز البرطمان برفق بين الحين والآخر لضمان توزيع التوابل.
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