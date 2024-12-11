اعمليها زي المحلات … طريقة تخليل الليمون في البيت - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - يعتبر الليمون المخلل من الأطباق المميزة والتي يبحث عن كيفية تحضيرها الكثير من ربات المنزل كما ان الليمون المخلل يعمل على اضافة نكهة لذيذة ومميزة للأطعمة ويمكن ان يتم تناوله بجانبها بل انه سهل التحضير ويمكن تخزينه لفترات طويلة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تخليل الليمون في البيت.

تخليل الليمون

تحظى بشعبية كبيرة في العزائم والمناسبات ويعتبر الليمون المخلل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم، ويعزز جهاز المناعة ويساعد في تحسين الهضم ويمكن ان يتم تحضيره بسهولة باستخدام بعض المكونات البسيطة.

طريقة تخليل الليمون في البيت

يتم القيام بالتخليل من خلال المكونات السهلة الاتية:

المكونات

10 حبات ليمون.

2 ملعقة الملح الخشن.

فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

الفلفل الأسود.

2 ورقتين من اللورا.

عصير الليمون الطازج.

ماء مغلي.

خطوات التحضير

بعد ان تم الانتهاء من تحضير المكونات يمكن ان يتم القيام بالاتي: