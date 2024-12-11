اكتشفوا كل جديد حول سعر طن الحديد اليوم حديد عز الاربعاء 11 ديسمبر 2024 والاسمنت داخل الاسواق الاستهلاكية لموارد البناء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:14 صباحاً - لاعتبار الحديد من أهم موارد البناء تستمر عملية البحث عن سعره داخل الاسواق باستمرار وبالاخص حديد عز، حيث يعتبر من أبرز وأقدم المصانع المصنعة للحديد، لذلك يكون هو الخيار الاول دائما للعديد من المواطنين المقبلين على عملية البناء، كما يبحثون أيضا عن سعر الاسمنت لاعتبارة العنصر الثانى لعملية البناء، فبسبب كثرة البحث والتساؤلات عن أخر تحديثات لاسعار الحديد والاسمنت سوف نوفرهم لكم فى السطور الاتية.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

سجل سعر طن حديد عز اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024 داخل الاسواق: 40629 جنيه، مرتفعا بقيمة 630 جنيها للطن، كما جاءت اسعار المصانع الاخرى على النحو الاتى:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم: 38796 جنيه، مرتفعا بقيمة 704 جنيهات للطن.

كما ترواح سعر الحديد أرض المصنع ما بين: 36 و 39 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد السويس اليوم داخل السواق: 39000 جنيه.

وسجل ايضا سعر حديد المراكبى اليوم: 41000 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2024