اكتشفوا كل جديد حول في 25 يوم فقط!.. كيف تزرع شجرة ليمون في بيتك من البذور وتوفر المال على المدى الطويل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - يعد الليمون من العناصر الضرورية التي لا غنى عنها في المطبخ، سواء لتحضير الأطعمة أو المشروبات، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم، خاصة خلال فصل الشتاء لمواجهة نزلات البرد، ومع ارتفاع أسعاره أحيانا، باتت زراعته في المنزل خيارا اقتصاديا ومفيدا، في هذا المقال، سنتعرف على كيفية زراعة الليمون في المنزل بخطوات سهلة، بالإضافة إلى طريقة تخزينه لفترات طويلة.

زراعة الليمون في المنزل بخطوات بسيطة

تعد زراعة الليمون في المنزل عملية سهلة وغير مكلفة، خاصة خلال فصل الشتاء، كل ما تحتاجينه هو بذور ليمون طازجة، تربة زراعية خصبة، وأصيص زراعة جيد التهوية، واملئي الأصيص بالتربة واعملي حفرا بعمق 5 سم، ثم ضعي بذور الليمون وغطيها بالتربة، بعد ذلك، قومي بري التربة بالقليل من الماء يوميا باستخدام بخاخ مع وضع الأصيص في مكان مشمس، بعد أسابيع قليلة، ستبدأ النباتات في النمو ويمكنك الاستمتاع بحصاد الليمون الطازج مباشرة من منزلك.

طريقة تخزين الليمون لإطالة عمره

للحفاظ على الليمون طازجا لفترة طويلة، اغسليه جيدا بالماء والخل لإزالة الشوائب، ثم جففيه تماما، قومي بوضعه في علبة محكمة الإغلاق مع إضافة طبقة من المناديل الورقية لامتصاص الرطوبة ومنع التعفن، وإذا كنت ترغبين في تخزينه لمدة أطول، يمكنك وضعه في الفريزر حيث يبقى طازجًا لمدة عام كامل دون أن يفقد لونه أو طعمه.