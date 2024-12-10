اكتشفوا كل جديد حول سعر عيار 21 … الان سعر الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 عيار 18 وعيار 21 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - سعر الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الان نوضحه مع حضراتكم، حيث من جديد قد ارتفعت اسعار الذهب عالمياً بشكل اثر بدوره على سعر الذهب فى السوق المحلي السعودي على مستوي كافة الأعيرة، لهذا سنوضح مع حضراتكم الان بالتفصيل الان اجدد اسعار الذهب فى المملكة.

سعر الذهب فى السعودية اليوم

سعر الذهب فى السعودية اليوم من جديد ارتفع لحد كبير حولها البحث، حيث الجميع يتابع اسعار الذهب فى المملكة وحتي في كافة أنحاء العالم وسط ترقب بيانات تضخم امريكا التي ستلعب بدورها فى تحريك أسعار الذهب عالمياً والتي بالفعل قد تحركت مع اقتراب اسعار الذهب فى البورصة العالمية عند مستويات 2700 دولار، حيث قد وصلت أسعار الذهب بالفعل عند مستويات 2671 دولار امريكي لسعر الاوقية، ليصل على غرار هذا الامر سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستويات 73.88 دولار امريكي فى المملكة، على ان نوضح مع حضراتكم الان بالتفصيل اجدد اسعار الذهب بالمملكة.

اجدد اسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية

نوضح مع حضراتكم الان اجدد اسعار الذهب فى السعودية عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 فى جميع محلات الصاغة اليوم 10/12/2024 وفقاً للاخر تحديث ورد على اسعار المعدن الذهبي فى الاسواق السعودية على نحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 مايعادل319.93 ريال سعودي غير شامل المصنعية والضريبة

سجل سعر الذهب عيار 21 مايعادل 279.50 ريال سعودي غير شامل الضريبة والمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 18 مايعادل 239.30 ريال سعودي غير شامل المصنعية والضريبة

بينما سجل سعر الاونصة مايعادل 9932 ريال سعودي غير شامل ايضاً المصنعية والضريبة

سجل سعر الاونصة العالمية مستويات لمست 2671 دولار للاوقية