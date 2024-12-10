اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 عبر الأقمار الصناعية المختلفة National Geographic بصورة جديدة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - ارتفعت مؤشرات البحث اليوم بين المتابعين للتعرف علي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والجدير بالذكر ان هذه القناة تعد من ضمن ابرز القنوات الوثائقية التي تهتم كثيرا بعض البرامج خاصة بعالم الحيوانات والطبيعية، فهي تعرض لك حقيقة الكون بالكامل واسرار البحار والمحيطات، وهي تتعدد بلغات عرضها والتي منها اللغة العربية، وتستخدم جودة عالية لتوضيح الصورة وتحسين الصوت، وتعمل بدون تشفير وبشكل مجاني.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 نايل سات

القمر الصناعي التابع للقناة هو: نايل سات.

التردد التابع للقناة هو: 11411.

معدل الاستقطاب التابع للقناة هو: أفقي.

معدل الترميز التابع للقناة هو: 3000.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 4\3.

جودة الصوت والصورة التابع للقناة هو: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 عرب سات

القمر الصناعي التابع للقناة هو: عرب سات.

التردد الخاص التابع للقناة هو: 11804.

معدل الاستقطاب التابع للقناة هو: أفقي.

معدل الترميز الخاص التابع للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة هو: 4\3.

جودة الصوت والصورة التابع للقناة هو: HD.

طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 علي شاشتك