اكتشفوا كل جديد حول “الدينار الكويتي يسجل انخفاض”.. سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:18 مساءً - شهدت أسعار العملات العربية الرئيسية، بما في ذلك الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، انخفاضا ملحوظا في نهاية تعاملات اليوم مقارنة بأمس، تزامنا مع هبوط الدولار الأمريكي في البنوك المحلية، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

تفاصيل أسعار العملات

الدينار الكويتي

انخفض الدينار الكويتي بواقع 25 قرشا في سعر الشراء، ليصل إلى 163.89 جنيه، بينما تراجع في سعر البيع بمقدار 29 قرشا، ليبلغ 164.29 جنيه.

الريال السعودي

سجل الريال السعودي تراجعا طفيفا بقيمة قرشين في سعر الشراء، حيث وصل إلى 13.41 جنيه، بينما هبط سعر البيع بمقدار 4 قروش ليصل إلى 13.44 جنيه.

الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي، فقد انخفض سعره بواقع 3 قروش في الشراء ليصل إلى 13.72 جنيه، بينما تراجع سعر البيع 4 قروش، ليسجل 13.75 جنيه.

أسباب التراجع وتأثيراته

يأتي هذا التراجع في ظل التحركات الأخيرة للدولار الأمريكي، الذي شهد انخفاضا ملحوظا بعد مكاسب قوية في وقت سابق، هذه التغيرات أثرت مباشرة على أسعار العملات العربية، حيث ترتبط بشكل كبير بأداء الدولار، بالنسبة للمستوردين، يمثل هذا الانخفاض فرصة سانحة لتقليل تكاليف استيراد السلع والخدمات، في حين قد ينعكس على الصادرات بشكل مختلف، حيث يعتمد المصدرون على استقرار سعر العملات لتعزيز تنافسيتهم في الأسواق الخارجية.

نظرة مستقبلية

مع استمرار التقلبات في سوق الصرف، يتوقع الخبراء أن يشهد السوق مزيدا من التحركات في الأيام المقبلة، خصوصا مع تأثير المتغيرات العالمية والمحلية على الاقتصاد، ويبقى مراقبو السوق على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه التغيرات واتخاذ قرارات مالية واستثمارية مناسبة.