طريقة عمل الجلاش الحلو والحادق بخطوات بسيطة - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - يعتبر الجلاش من أشهر الحلويات التي استمرت عبر التاريخ وتوارثتها الأجيال، وغيرها من الأصناف التي تعبر عن الثقافة الشرقية المصرية، وهي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات وربات المنزل، كما أنه من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، في التقرير التالي سنعرض لكم طريقة عمل الجلاش الحلو والحادق عبر موقعنا اقرأ نيوز.

طريقة عمل الجلاش الحلو والحادق

المكونات المطلوبة لعمل الجلاش بالحمة المفرومة

لفة جلاش.

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

شرائح فلفل ألوان.

نصف كوب سمن على زيت.

ملح وتوابل.

كوب مرقة أو لبن.

قم بتحضير صينية مدهونة بالقليل من السمن، وفي وعاء علي النار يتم إضافة البصل المفروم وبعض من شرائح الفلفل الملون والحار مع استمرار التقليب، بعد ذلك يتم إضافة اللحم المفروم والتوابل مثل الفلفل الأسود والملح والكمون وتوابل اللحم وغيرها من التوابل المحببة لديك، ويتم تغطيتها وتركها لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يتم تقطيع الجلاش إلي جزئيين وتفرد كل طبقة منه في الصينية مع دهن كل طبقة والثانية بالسمن، بعد انتهاء الجزء الأول من الجلاش يتم إضافة اللحم المفروم وتغطيته بالجزء الثاني من الجلاش، ويتم تقطيع الجلاش الي قطع مربعة، ثم يتم سقيه بكوب من المرقة او اللبن، ويدخل الفرن علي درجة حرارة 250 لمدة 25 دقيقة.

طريقة عمل الجلاش الحلو

المكونات المطلوبة:

لفة جلاش.

نصف كوب سمن.

شربات حلويات.

يتم فرد طبقات الجلاش بصينية ويتم دهنا بالسمن وتضع بين كل طبقة والثانية سمن أو زيت، بعد الانتهاء من فرد طبقات الجلاش يتم تقطيعها الي قطع متوسطة ويتم إدخالها الفرن علي درجة حرارة هادئة حتي تنضج، بعد خروجها من الفرن يتم سقيها بالشربات ويتم تزينها بالفستق، ويمكن حشوها بكريم شانتي مخفوق.

طريقة عمل الشربات