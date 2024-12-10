“متاحة للجميع” اكواد فري فاير مجانا 2024 غير مستعمل عبر الموقع الرسمي reward.ff.garena.com - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - يعد اكواد فري فاير مجانا 2024 غير مستعمل من اكثر الامور بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية، والجدير بالذكر ان هناك عدد كبير من التساؤلات، وتعتبر لعبة فري فاير من ابرز الألعاب القتالية الموجودة علي الساحة، وهذه الاكواد تزيد من سرعه أداء اللعبة وتعطي للاعب الكثير من المزايا والمكافئات والهدايا، وهي تكون عباره عن حروف باللغة الإنجليزية مدمجة مع بعض الأرقام، لذلك اليكم في السطور القادمة التي يتم عرضها اليكم الاكواد الخاصة.

اكواد فري فاير مجانا 2024 غير مستعمل

الكود الاول هو: AZGB 8U81 10ML.

الكود الثاني هو: KPHU7KHDRLKW.

الكود الثالث هو: SLPS UJGM PIMR.

الكود الرابع هو: F2PS ABG1 OABG.

الكود الخامس هو: KPHU7KHDRLKW.

الكود السادس هو: RP4TXG29EXSJ.

الكود السابع هو: AK FFIC-RF85-4MZT.

الكود الثامن هو: F2PM ABG1 OABG.

الكود التاسع هو: SLPS UJGM PIMR.

الكود العاشر هو: Y3PS BVA1 KJHY.

الكود الحادي عشر هو: SLPS UJGM PIMR UGNE.

الكود الثاني عشر هو: HGKASSLUEPVS.

الكود الثالث عشر هو: KJ1 75GR.

أكواد فري فاير صالحة 100%

KPHU7KHDRLKW : هذا الكود خاص بأكاديمية المتمردين.

: هذا الكود خاص بأكاديمية المتمردين. YAPQSSRUEYVD: هذا الكود خاص بسكن بندقية.

هذا الكود خاص بسكن بندقية. HGKASSLUEPVS: هذا الكود خاص بالإلغاء الحظر هو.

هذا الكود خاص بالإلغاء الحظر هو. AK FFIC-RF85-4MZT: يكون كود جواهر مجاناً.

يكون كود جواهر مجاناً. FBSH-ARE1–0RBU5: هذا الكود خاص بمكافآت عشوائية.

هذا الكود خاص بمكافآت عشوائية. 4EUWRCXKPLV8: كود خاص بصندوق لوت لسلاح ببغاء الاستوائي.

طريقة استبدال اكواد فري فاير