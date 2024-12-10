اكتشفوا كل جديد حول أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas استخدمها واحترف الآن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - تعتبر شفرات لعبة جي تي أي سان أندرياس من أبرز وسائل المتعة والإثارة التي يتيحها هذا الإصدار الشهير لعشاق الألعاب الإلكترونية، وبفضل هذه الشفرات، يمكن للاعبين تعديل بيئة اللعبة وتغيير قوانينها بسهولة، مما يضيف تنوع وتجربة جديدة كل مرة، سواء كنت ترغب في استكشاف المدينة بشكل أسرع، أو تعزيز القدرات القتالية، أو حتى اللعب في ظروف جوية مختلفة، توفر لك شفرات “جي تي أي” الكثير من الخيارات، في هذه المقالة، سوف نوفر لك مجموعة من أقوى الشفرات GTA San Andreas .

شفرات جاتا سان اندرياس GTA

إليك بعض الشفرات التي تساعد في زيادة المتعة والمرونة داخل لعبة جي تي أي:

تغيير إشارات المرور إلى اللون الأخضر: استخدم الشفرة “greenlight”.

تعديل مظهر اللاعب: لتغيير الملابس أو لون البشرة، استخدم الشفرة “STILLLIKEDRESSINGUP”.

اللعب تحت الأمطار: استخدم “CATSANDDOGS” لتحويل الطقس إلى ممطر.

تسريع الزمن: استخدم الشفرة “LIFEISPASSINGMEBY” لإنهاء الجولة بسرعة.

جعل السيارة تطير: استخدم “COMEFLYWITHME” للتنقل السريع والهروب.

التدخين داخل اللعبة: يمكنك التدخين باستخدام الشفرة “certaindeath”.

أقوى كلمات السر في تحديث جاتا سان أندرياس

شفرات الأسلحة في لعبة جاتا سان اندرياس

“LXGIWYL”: مجموعة أسلحة 1 (أسلحة خفيفة)

“KJKSZPJ”: مجموعة أسلحة 2 (أسلحة متوسطة)

“UZUMYMW”: مجموعة أسلحة 3 (أسلحة ثقيلة)

شفرات الصحة والدروع في لعبة جاتا سان اندرياس

“HESOYAM”: صحة كاملة، درع كامل، و250,000 دولار

“BAGUVIX”: صحة لا تنقص (وضع الحصانة)

شفرات الشرطة في لعبة جاتا سان اندرياس

“ASNAEB”: إزالة مستوى النجوم

“LJSPQK”: رفع مستوى النجوم إلى 6

شفرات الطقس في لعبة جاتا سان اندرياس

“AFZLLQLL”: طقس مشمس

“ICIKPYH”: طقس شديد الحرارة

“ALNSFMZO”: طقس غائم

“AUIFRVQS”: طقس ممطر

شفرات السيارات والمركبات في لعبة جاتا سان اندرياس

“ROCKETMAN”: الحصول على حقيبة نفاثة (Jetpack)

“AIWPRTON”: الحصول على دبابة Rhino

“JUMPJET”: الحصول على طائرة Hydra

“CQZIJMB”: سيارة Bloodring Banger

شفرات المرافق في لعبة جاتا سان اندرياس

“AEZAKMI”: تعطيل الشرطة (لا مطاردة مهما فعلت)

“FULLCLIP”: ذخيرة لا تنتهي (لا إعادة تعبئة)

“SPEEDFREAK”: سيارات سريعة جدًا

“BUBBLECARS”: اصطدام السيارات يجعلها تطير

شفرات اللاعب في لعبة جاتا سان اندرياس

“BUFFMEUP”: رفع مستوى العضلات

“BTCDBCB”: جسم سمين

“KVGYZQK”: جسم نحيف

شفرات العالم في لعبة جاتا سان اندرياس