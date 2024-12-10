بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في الدوحة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في الدوحة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد الزج باسم خالد يوسف، محامي شاليمار الشربتلي يرد على دفاع عمر زهران - أخبار كلمتك

بعد الزج باسم خالد يوسف، محامي شاليمار الشربتلي يرد على دفاع عمر زهران - أخبار كلمتك

إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا بالسوق المصري خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا بالسوق المصري خلال 10 أشهر - أخبار كلمتك

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

قرار عاجل من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخصوص العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

عاجل:العاب نارية تغطي سماء عدن بمناسبة هذا الامر التاريخي - أخبار كلمتك

عاجل:العاب نارية تغطي سماء عدن بمناسبة هذا الامر التاريخي - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني يعلن التصدي لمسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني يعلن التصدي لمسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية - أخبار كلمتك

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك السيادة السورية واحتلال أراضيها - أخبار كلمتك

أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك السيادة السورية واحتلال أراضيها - أخبار كلمتك

الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد ميلاد الملحن خالد عز - أخبار كلمتك

الشاعر خالد تاج الدين يحتفل بعيد ميلاد الملحن خالد عز - أخبار كلمتك

فرص ضائعة بالجملة، تعادل سلبي بين ليفربول وجيرونا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

فرص ضائعة بالجملة، تعادل سلبي بين ليفربول وجيرونا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas استخدمها واحترف الآن - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas استخدمها واحترف الآن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - تعتبر شفرات لعبة جي تي أي سان أندرياس من أبرز وسائل المتعة والإثارة التي يتيحها هذا الإصدار الشهير لعشاق الألعاب الإلكترونية، وبفضل هذه الشفرات، يمكن للاعبين تعديل بيئة اللعبة وتغيير قوانينها بسهولة، مما يضيف تنوع وتجربة جديدة كل مرة، سواء كنت ترغب في استكشاف المدينة بشكل أسرع، أو تعزيز القدرات القتالية، أو حتى اللعب في ظروف جوية مختلفة، توفر لك شفرات “جي تي أي” الكثير من الخيارات، في هذه المقالة، سوف نوفر لك مجموعة من أقوى الشفرات GTA San Andreas .

شفرات جاتا سان اندرياس GTA

إليك بعض الشفرات التي تساعد في زيادة المتعة والمرونة داخل لعبة جي تي أي:

  • تغيير إشارات المرور إلى اللون الأخضر: استخدم الشفرة “greenlight”.
  • تعديل مظهر اللاعب: لتغيير الملابس أو لون البشرة، استخدم الشفرة “STILLLIKEDRESSINGUP”.
  • اللعب تحت الأمطار: استخدم “CATSANDDOGS” لتحويل الطقس إلى ممطر.
  • تسريع الزمن: استخدم الشفرة “LIFEISPASSINGMEBY” لإنهاء الجولة بسرعة.
  • جعل السيارة تطير: استخدم “COMEFLYWITHME” للتنقل السريع والهروب.
  • التدخين داخل اللعبة: يمكنك التدخين باستخدام الشفرة “certaindeath”.

أقوى كلمات السر في تحديث جاتا سان أندرياس

شفرات الأسلحة في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “LXGIWYL”: مجموعة أسلحة 1 (أسلحة خفيفة)
  • “KJKSZPJ”: مجموعة أسلحة 2 (أسلحة متوسطة)
  • “UZUMYMW”: مجموعة أسلحة 3 (أسلحة ثقيلة)

شفرات الصحة والدروع في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “HESOYAM”: صحة كاملة، درع كامل، و250,000 دولار
  • “BAGUVIX”: صحة لا تنقص (وضع الحصانة)

شفرات الشرطة في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “ASNAEB”: إزالة مستوى النجوم
  • “LJSPQK”: رفع مستوى النجوم إلى 6

شفرات الطقس في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “AFZLLQLL”: طقس مشمس
  • “ICIKPYH”: طقس شديد الحرارة
  • “ALNSFMZO”: طقس غائم
  • “AUIFRVQS”: طقس ممطر

شفرات السيارات والمركبات في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “ROCKETMAN”: الحصول على حقيبة نفاثة (Jetpack)
  • “AIWPRTON”: الحصول على دبابة Rhino
  • “JUMPJET”: الحصول على طائرة Hydra
  • “CQZIJMB”: سيارة Bloodring Banger

شفرات المرافق في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “AEZAKMI”: تعطيل الشرطة (لا مطاردة مهما فعلت)
  • “FULLCLIP”: ذخيرة لا تنتهي (لا إعادة تعبئة)
  • “SPEEDFREAK”: سيارات سريعة جدًا
  • “BUBBLECARS”: اصطدام السيارات يجعلها تطير

شفرات اللاعب في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “BUFFMEUP”: رفع مستوى العضلات
  • “BTCDBCB”: جسم سمين
  • “KVGYZQK”: جسم نحيف

شفرات العالم في لعبة جاتا سان اندرياس

  • “AJLOJYQY”: الفوضى (جميع الناس يهاجمون بعضهم)
  • “FOOOXFT”: الجميع مسلح
  • “IOWDLAC”: سيارات سوداء

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

ليه تعاني من الدهون؟.. طريقة تنظيف سقف المطبخ من الدهون من غير تكاليف - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق