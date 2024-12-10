كودات لعبة جاتا سان اندرياس GTA 2024 وكلمات سر قراند سان اندرياس نسخة PS4 – PS5 - كلمتك نيوز

الشفرة التأثير

خلق ازدحام مروري عنيف R2، دائرة، R1، L2، يسار، R1، L1، R2، L2

إضافة نايترو لجميع السيارات يسار، مثلث، R1، L1، أعلى، مربع، مثلث، أسفل، دائرة، L2، L1، L1

جعل الازدحام المروري ملئ بسيارات الخردة L2، يمين، L1، أعلى، X، L1، L2، R2، R1، L1، L1، L1

الحصول على مركبة ATV Quad يسار، يسار، أسفل، أسفل، أعلى، أعلى، مربع، دائرة، مثلث، R1، R2

خلق ازدحام مروري أسود اللون دائرة، L2، أعلى، R1، يسار، X، R1، L1، يسار، دائرة

تدمير جميع السيارات R2، L2، R1، L1، L2، R2، مربع، مثلث، دائرة، مثلث، L2، L1

تصبح مطلوبًا من الشرطة أسفل، أعلى، أعلى، أعلى، X، R2، R1، L2، L2

تفعيل وضع طيران السيارات أعلى، أسفل، L1، R1، L1، يمين، يسار، L1، يسار

تفعيل نمط الفوضى L2، يمين، L1، مثلث، يمين، يمين، R1، L1، يمين، L1، L1، L1

تفعيل وضع القيادة على الماء يمين، R2، دائرة، R1، L2، مربع، R1، R2

سيارات أسرع يمين، R1، أعلى، L2، L2، يسار، R1، L1، R1، R1

مرور الوقت أسرع دائرة، دائرة، L1، مربع، L1، مربع، مربع، مربع، L1، مثلث، دائرة، مثلث

نمط لعب أسرع مثلث، أعلى، يمين، أسفل، L2، L1، مربع

جعل شخصية CJ سمينة مثلث، أعلى، أعلى، يسار، يمين، مربع، دائرة، أسفل