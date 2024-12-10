اكتشفوا كل جديد حول كودات لعبة جاتا سان اندرياس GTA 2024 وكلمات سر قراند سان اندرياس نسخة PS4 – PS5 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - تعد أكواد لعبة جاتا سان اندرياس GTA، من أكثر تداولات البحث علي مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، تعمل هذه الأكواد بتوفير طائرات ودبابات علي مستوي عالي وبها إمكانية تغيير الملابس بشكل يتناسب مع كل مرحلة لدي اللاعب، وبها أسلحة عديدة ومتنوعة بجانب الذخيرة والمعدات الثقيلة، حيث تتيح كافة اللاعبين الحرية المطلقة لاستكشاف المدينة والانطلاق في مغامرات لا تنتهي، في التقرير التالي سنعرض أكود لعبة جاتا سان اندرياس GTA وكلمات سر قراند سان اندرياس نسخة PS4 – PS5.
كودات لعبة جاتا سان اندرياس GTA
|الشفرة
|التأثير
|HESOYAM
|إصلاح السيارة تمامًا – والحصول على صحة ودرع ومال
|BAGUVIX
|التمتع بمقدار صحة لا نهائية
|CVWKXAM
|التمتع بكمية لا نهائية من الأكسجين
|LXGIWYL
|حزمة أسلحة رقم 1
|PROFESSIONALSKIT
|حزمة أسلحة رقم 2
|UZUMYMW
|حزمة أسلحة رقم 3
|STICKLIKEGLUE
|إتقان مهارة القيادة – التحكم بالسيارات والمركبات بفعالية عالية
|ANOSEONGLASS
|زيادة النشاط – تفعيل وضع الأدرينالين
|FULLCLIP
|الحصول على مقدار لانهائي من الذخيرة – إلغاء تلقين الأسلحة
|TURNUPTHEHEAT
|تعزيز مستوى مطاردة الشرطة لك بمستوى نجمتين
|TURNDOWNTHEHEAT
|إزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم
|BTCDBCB
|زيادة سمنة وتكبير الجسم
|BUFFMEUP
|الحصول على جسد لاعب أثقال
|KVGYZQK
|الحصول على جسد نحيف
|AEZAKMI
|التخلص من احتمالية مطاردة الشرطة لك وجميع المستويات
|BRINGITON
|تفعيل أقصى مستوى مطاردة للشرطة لك (6 نجوم)
كلمات سر قراند سان اندريس نسخة PS4 – PS5
|الشفرة
|التأثير
|خلق ازدحام مروري عنيف
|R2، دائرة، R1، L2، يسار، R1، L1، R2، L2
|إضافة نايترو لجميع السيارات
|يسار، مثلث، R1، L1، أعلى، مربع، مثلث، أسفل، دائرة، L2، L1، L1
|جعل الازدحام المروري ملئ بسيارات الخردة
|L2، يمين، L1، أعلى، X، L1، L2، R2، R1، L1، L1، L1
|الحصول على مركبة ATV Quad
|يسار، يسار، أسفل، أسفل، أعلى، أعلى، مربع، دائرة، مثلث، R1، R2
|خلق ازدحام مروري أسود اللون
|دائرة، L2، أعلى، R1، يسار، X، R1، L1، يسار، دائرة
|تدمير جميع السيارات
|R2، L2، R1، L1، L2، R2، مربع، مثلث، دائرة، مثلث، L2، L1
|تصبح مطلوبًا من الشرطة
|أسفل، أعلى، أعلى، أعلى، X، R2، R1، L2، L2
|تفعيل وضع طيران السيارات
|أعلى، أسفل، L1، R1، L1، يمين، يسار، L1، يسار
|تفعيل نمط الفوضى
|L2، يمين، L1، مثلث، يمين، يمين، R1، L1، يمين، L1، L1، L1
|تفعيل وضع القيادة على الماء
|يمين، R2، دائرة، R1، L2، مربع، R1، R2
|سيارات أسرع
|يمين، R1، أعلى، L2، L2، يسار، R1، L1، R1، R1
|مرور الوقت أسرع
|دائرة، دائرة، L1، مربع، L1، مربع، مربع، مربع، L1، مثلث، دائرة، مثلث
|نمط لعب أسرع
|مثلث، أعلى، يمين، أسفل، L2، L1، مربع
|جعل شخصية CJ سمينة
|مثلث، أعلى، أعلى، يسار، يمين، مربع، دائرة، أسفل
|تفعيل وضع طيران القوارب
|R2، دائرة، أعلى، L1، يمين، R1، يمين، أعلى، مربع، مثلث
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