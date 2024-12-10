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كودات لعبة جاتا سان اندرياس GTA 2024 وكلمات سر قراند سان اندرياس نسخة PS4 – PS5 - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول كودات لعبة جاتا سان اندرياس GTA 2024 وكلمات سر قراند سان اندرياس نسخة PS4 – PS5 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:28 مساءً - تعد أكواد لعبة جاتا سان اندرياس GTA، من أكثر تداولات البحث علي مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، تعمل هذه الأكواد بتوفير طائرات ودبابات علي مستوي عالي وبها إمكانية تغيير الملابس بشكل يتناسب مع كل مرحلة لدي اللاعب، وبها أسلحة عديدة ومتنوعة بجانب الذخيرة والمعدات الثقيلة، حيث تتيح كافة اللاعبين الحرية المطلقة لاستكشاف المدينة والانطلاق في مغامرات لا تنتهي، في التقرير التالي سنعرض أكود  لعبة جاتا سان اندرياس GTA وكلمات سر قراند سان اندرياس نسخة PS4 – PS5.

كودات لعبة جاتا سان اندرياس GTA

الشفرة التأثير
HESOYAM إصلاح السيارة تمامًا – والحصول على صحة ودرع ومال
BAGUVIX التمتع بمقدار صحة لا نهائية
CVWKXAM التمتع بكمية لا نهائية من الأكسجين
LXGIWYL حزمة أسلحة رقم 1
PROFESSIONALSKIT حزمة أسلحة رقم 2
UZUMYMW حزمة أسلحة رقم 3
STICKLIKEGLUE إتقان مهارة القيادة – التحكم بالسيارات والمركبات بفعالية عالية
ANOSEONGLASS زيادة النشاط – تفعيل وضع الأدرينالين
FULLCLIP الحصول على مقدار لانهائي من الذخيرة – إلغاء تلقين الأسلحة
TURNUPTHEHEAT تعزيز مستوى مطاردة الشرطة لك بمستوى نجمتين
TURNDOWNTHEHEAT إزالة مطاردة الشرطة لك مهما كان مستوى المطاردة أو النجوم
BTCDBCB زيادة سمنة وتكبير الجسم
BUFFMEUP الحصول على جسد لاعب أثقال
KVGYZQK الحصول على جسد نحيف
AEZAKMI التخلص من احتمالية مطاردة الشرطة لك وجميع المستويات
BRINGITON تفعيل أقصى مستوى مطاردة للشرطة لك (6 نجوم)

كلمات سر قراند سان اندريس نسخة PS4 – PS5

الشفرة التأثير
خلق ازدحام مروري عنيف R2، دائرة، R1، L2، يسار، R1، L1، R2، L2
إضافة نايترو لجميع السيارات يسار، مثلث، R1، L1، أعلى، مربع، مثلث، أسفل، دائرة، L2، L1، L1
جعل الازدحام المروري ملئ بسيارات الخردة L2، يمين، L1، أعلى، X، L1، L2، R2، R1، L1، L1، L1
الحصول على مركبة ATV Quad يسار، يسار، أسفل، أسفل، أعلى، أعلى، مربع، دائرة، مثلث، R1، R2
خلق ازدحام مروري أسود اللون دائرة، L2، أعلى، R1، يسار، X، R1، L1، يسار، دائرة
تدمير جميع السيارات R2، L2، R1، L1، L2، R2، مربع، مثلث، دائرة، مثلث، L2، L1
تصبح مطلوبًا من الشرطة أسفل، أعلى، أعلى، أعلى، X، R2، R1، L2، L2
تفعيل وضع طيران السيارات أعلى، أسفل، L1، R1، L1، يمين، يسار، L1، يسار
تفعيل نمط الفوضى L2، يمين، L1، مثلث، يمين، يمين، R1، L1، يمين، L1، L1، L1
تفعيل وضع القيادة على الماء يمين، R2، دائرة، R1، L2، مربع، R1، R2
سيارات أسرع يمين، R1، أعلى، L2، L2، يسار، R1، L1، R1، R1
مرور الوقت أسرع دائرة، دائرة، L1، مربع، L1، مربع، مربع، مربع، L1، مثلث، دائرة، مثلث
نمط لعب أسرع مثلث، أعلى، يمين، أسفل، L2، L1، مربع
جعل شخصية CJ سمينة مثلث، أعلى، أعلى، يسار، يمين، مربع، دائرة، أسفل
تفعيل وضع طيران القوارب R2، دائرة، أعلى، L1، يمين، R1، يمين، أعلى، مربع، مثلث

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