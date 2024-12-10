اكتشفوا كل جديد حول لينك استخراج البطاقة الذهبية الجزائرية 2024-2025 عبر هيئة البريد الجزائري الرسمية poste.dz - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - يرغب الكثير من المتابعين معرفة لينك استخراج البطاقة الذهبية الجزائرية 2024-2025، والجدير بالذكر ان هذا الامر شغل بال الكثير، وهذه البطاقة لها الكثير من المميزات والتي يكون منها دفع جميع المشتريات من أي متجر او سوق خارج البلاد معفي من القيمة المضافة، وتسمح لصاحبها عملية السحب بحد اقصي نحو خمسين ألف دينار جزائري في اليوم الواحد، ولكن لازم ولابد من توفير بعد الشروط، وهذا ما نوضحه لكم خلال الاتي.

لينك استخراج البطاقة الذهبية الجزائرية 2024-2025

الخطوة الاولي هي: عليك بالتوجه الي الموقع الرسمي التابع الي هيئة البريد الجزائري الرسمية من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية هي: قم بتحديد القسم الخاص بـالبطاقة الذهبية التي تظهر ضمن القائمة الرئيسية.

الخطوة الثالثة هي: قم بادخال جميع البيانات الشخصية التابعة للمتقدم ويجب التأكد من صحتها.

الخطوة الرابعة هي: قم برفع جميع المستندات والأوراق المرادة الي الموقع.

الخطوة الخامسة هي: في نهاية الامر توجه الي تقديم طلبك.

الشروط المطلوبة لاستخراج البطاقة الذهبية الجزائرية 2024-2025

يمكنك اتباع الشروط القادمة حتي تتمكن من استخراج البطاقة بكل عناية وحرصـ وهم يكونوا كالاتي: