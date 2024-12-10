اكتشفوا كل جديد حول “حليمة تظهر من جديد” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 بدون اعلانات على قناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - ما زال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174، يتصدر قوائم محركات البحث ليتخطى ملايين المشاهدات سواء على القنوات الفضائية أو المواقع الالكترونية التي اشتهرت من بعد عرضها للموسم السادس من المسلسل الذي يشهد الكثير من التفاصيل والأحداث الشيقة الممتعة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 174 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

أحداث شيقة وممتعة يشهدها مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174، العمل التاريخي الذي يتحاكى عنه عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات والذي يعرض الكثير من الأحداث والحروب التي وقعت بعد ما تولى عثمان قيادة الدولة العثمانية ليواجه الكثير من الصعوبات والحروب أمام أعدائه من المغول والتتار، مكائد كثيرة تم تخطيطها للإستيلاء على الدولة العثمانية ووقوع عثمان والتخلص منه إلا أنه استطاع أن يدافع عن أرضه ويفوز على أعدائه في كل حرب.

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتعادل الحلقة في اليوم التالي مساء يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

تردد قناة ATV التركية

يمكنكم استقبال تردد قناة ATV التركية والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات من خلال ادخال التردد الآتي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات