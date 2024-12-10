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رابط الموقع الرسمي مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس sonede.com.tn والتخصصات المتاحة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول رابط الموقع الرسمي مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس sonede.com.tn والتخصصات المتاحة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:42 مساءً - تعد مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس، فرصة رائعة لكافة الشباب الطموح لتحقيق الاستقرار الوظيفي وبناء مستقبل مهني مشرق، فأعلنت الشركة الوطنية عن فتح مناظرة جديدة “الدفعة الثانية” التي تضم نحو 663 تخصص، علي أن ينتهي التسجيل يوم 19 ديسمبر الحالي، في التقرير التالي سوف نعرض لكم رابط الموقع الرسمي مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس، وبعض التخصصات المتاحة في المناظرة.

رابط الموقع الرسمي مناظرة الصوناد الدفعة الثانية تونس

اليكم خطوات التسجيل في مناظرة الدفعة الثانية:

  • للدخول الي الموقع الرسمي للمناظرات الخارجية للصوناد (اضغط هنا).
  • قم باختيار أيقونة “الترشيحات للدفعة الثانية من المناظرة”.
  • يجب عليك خيار الفئة الوظيفية التي تسعي في الترشح لها.
  • يجب عليك ملئ الاستمارة الالكترونية بشكل صحيح.
  • يجب عليك تدوين كافة البيانات المطلوبة منك.
  • بعد كتابة الاسم وتاريخ الميلاد والشهادة العلمية، يجب عليك رفع المستندات المطلوبة الكتروني.
  • بعد التأكد من جميع البيانات قم بالضغط علي زر “ارسال الطلب”.
  • قم بحفظ رقم التسجيل المقدم لك.

شروط الترشح لمناظرة الصوناد

  • يشترط أن يكون المترشح حامل للجنسية التونسية.
  • يشترط أن يكون مقيم بالدولة بشكل دائم دون انقطاع.
  • يتم تحديد حسب فئة الوظيفة المعلنة.
  • يجب علي المترشح تقديم الشهادات العلمية المطلوبة للتوظيف.
  • يجب عليك تقديم وثائق داعمة مثل السيرة الذاتية وشهادات الخبرة ان وجد.
  • يجب تقديم صورة من بطاقات التعريف الوطنية علي أن تكون سارية المفعول.

التخصصات المتاحة في مناظرة الصوناد 2025

  • تخصص الهندسة الميكانيكية.
  • تخصص الهندسة المدنية.
  • التخصصات الإدارية.
  • تخصصات تقنيي الصيانة.
  • تخصص وظائف السائقين والعمال.
  • تخصص الهندسة الكهربائية.

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