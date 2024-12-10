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“جودة عالمية” تردد قناة اون تايم سبورت 2025 ON Time Sport الناقل الحصري للدوري المصري بأعلى اشارة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “جودة عالمية” تردد قناة اون تايم سبورت 2025 ON Time Sport الناقل الحصري للدوري المصري بأعلى اشارة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - يريد الكثير من عشاق ومتابعين الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي الوصول الى تردد قناة اون تايم سبورت 2025  الجديد على اشهر الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ، وهذا من اجل متابعة كافة البرامج الرياضية والمباريات التي تبثها القناة بشكل مباشر ومجاني، ومن الجدير بالذكر ان قناة اون تايم سبورت تعد هي الناقل الحصري لمبايات الدوري المصري الممتاز، وكأس الرابطة، ومباريات كأس مصر أيضا، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا اخر اصدار لتردد القناة على الأقمار الصناعية عرب يات ونايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورت 2025 علي النايل سات 2025

القمر الصناعي هو: النايل سات
التردد الخاص بالقناة هو: 11861.
معدل الترميز هو: 27500.
معدل الاستقطاب : عمودي.
معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.
جودة صورة القناة هو: ممتازة.

تردد قناة ON Time Sport علي العرب سات 2025

القمر الصناعي هو: عرب سات
تردد القناة هو: 12379.
معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.
معدل الاستقطاب : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
جودة صورة القناة: HD.

خطوات تنزيل قناة اون تايم سبورت على الرسيفر

  • أولا يجب عليك فتح قائمة الاعدادات، وهذا من خلال الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.
  • ثانيا وبعد فتح القائمة اختر إضافة قناة جديدة.
  • ثالثا حدد التركيب اليدوي.
  • رابعا اختر القمر الصناعي المناسب، نايل سات او عرب سات.
  • خامسا ادخل بيانات التردد الجديد.
  • وأخيرا اضغط على ايقونة البحث او الإضافة.

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