بنكك أون لاين| خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم والمستندات المطلوبة للمغتربين والمقيمين بالخارج - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - خطوات فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز ما يبحث عنه الألاف من المواطنين السودانيين، حيث شهدت الأيام الماضية إعلان الجهات المسؤولة عن اتاحة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين، وبالتالي يريدون معرفة خطوات فتح الحساب، حيث أنه أصبح من السهل القيام بذلك من خلال الإنترنت بدلا من الذهاب إلى مقر البنك، وذلك عن طريق الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك الخرطوم والقيام بمجموعة من الخطوات، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يحرص الألاف من المواطنين على معرفة خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، فبعد توقف دام لعدة أشهر أعلنت الجهات المسؤولة عن اتاحة فرصة فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين والمقيمين بالخارج، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم .

. ومن ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول من خلال إدخال ا سم المستخدم وكلمة المرور وذلك في حالة امتلاك حساب .

بعد ذلك اضغط علي خيار فتح الحساب ومن ثم بكتابة البيانات المطلوبة منك بدقة مع التأكد منها .

عليك أرسل الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتمثل في صورة البطاقة الشخصية وجواز السفر .

ثم عليك الموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة .

في النهاية اضغط على زر إرسال طلب .

الشروط الخاصة بفتح حساب في بنك الخرطوم

من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وهي كالتالي: