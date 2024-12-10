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بنكك أون لاين| خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم والمستندات المطلوبة للمغتربين والمقيمين بالخارج - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول بنكك أون لاين| خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم والمستندات المطلوبة للمغتربين والمقيمين بالخارج - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - خطوات فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز ما يبحث عنه الألاف من المواطنين السودانيين، حيث شهدت الأيام الماضية إعلان الجهات المسؤولة عن اتاحة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين، وبالتالي يريدون معرفة خطوات فتح الحساب، حيث أنه أصبح من السهل القيام بذلك من خلال الإنترنت بدلا من الذهاب إلى مقر البنك، وذلك عن طريق الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك الخرطوم والقيام بمجموعة من الخطوات، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.  

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يحرص الألاف من المواطنين على معرفة خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، فبعد توقف دام لعدة أشهر أعلنت الجهات المسؤولة عن اتاحة فرصة فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين والمقيمين بالخارج، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

  • في البداية يجب الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.
  • ومن ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك في حالة امتلاك حساب.
  • بعد ذلك اضغط علي خيار فتح الحساب ومن ثم بكتابة  البيانات المطلوبة منك بدقة مع التأكد منها.
  • عليك أرسل الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتمثل في  صورة البطاقة الشخصية وجواز السفر.
  • ثم عليك الموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة.
  • في النهاية اضغط على زر إرسال طلب.

الشروط الخاصة بفتح حساب في بنك الخرطوم

من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وهي كالتالي:

  • ألا يكون عمر المتقدم تحت 18 عام.
  •  كما يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني نشط
  •  كذلك يشترط تقديم بطاقة الهوية أو جواز سفر فعال.
  • يلزم إيداع قيمة من المال لا تقل عن 10,000 جنيه سوداني.
  •  أن لا يكون المتقدم حساب في البنك من قبل.
  • يجب أن تكون المستندات الرسالة ذات جودة عالية، بجانب ارسال ثلاث توقيعات شخصية واضحة.
  • يشترط سداد جميع الرسوم الإدارية المطلوبة.

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