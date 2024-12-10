عاجل | المالية تعلن صرف 1000 جنيه علاوة غلاء معيشة لهؤلاء الموظفين وجدول الحد الأدنى للأجور - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - تسعى وزارة المالية والحكومة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فالعديد من الموظفين أصبحوا غير قادرين على تلبية الاحتياجات الاسرية والمعيشية بسبب غلاء الأسعار وجشع التجار، وبعدما انتشرت الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف وزارة المالية 1000 جنيها علاوة للموظفين بسبب غلاء المعيشة، فجميع العاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص الان يبحثون عن حقيقة الامر، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات سوف نوفر لكم كافة الملومات فى السطور التالية.

المالية تعلن صرف 1000 جنيه علاوة غلاء معيشة لهؤلاء الموظفين

أعلن البنك الزراعي المصري برئاسة سامي عبد الصادق بزيادة علاوة 1000 جنيه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة وذلك لتخفيف الضغوط عن الموظفين، فقرر البنك زيادة العلاوة من 750 جنيها إلى 1000 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية تتجاوز 200 مليون جنيه، كما أعلنت الرقابة العامة للبنوك أن هذه الخطوة تأتى كجزء من سلسلة خطوات مرتقبة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تأكيدا لدور البنك في دعم كوادره وتعزيز بيئة العمل.

جدول الحد الأدنى للأجور