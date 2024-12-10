اكتشفوا كل جديد حول منال جدعان زوجة ماهر الأسد تنشر تغريدة مثيرة للجدل في الساعات الماضية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:26 صباحاً - انتشرت في الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا أنباء نشر منال جدعان زوجة ماهر الأسد لصورة عبر صفحتها الرسمية، وحسابها على منصة انستجرام، صورة بها علم سوريا الجديد وهو علم الثورة على نظام الأسد، وقد أرفقت العبارة التي دونتها مع الصورة وهي رغم أنف من باع العائلة والوطن، وعاشت سوريا أمة حرة وأبية، وفيما يأتي أهم التفاصيل حول ما تم نشره مؤخرا حول الوضع السوري الراهن.

منال جدعان زوجة ماهر الأسد

في موقف من المواقف الصادمة المفاجئة تلك الساعات الأخيرة ضمن المواقف المختلفة للمشهد السوري ووضعه الحالي، فقد هاجمت السيدة منال جدعان الرئيس السوري الهارب بشار الأسد ونشرت الصورة الخاصة بعلم الثورة السورية، وبذلك تكون قد عبرت عن موقفها تجاه ما حدث في الساعات الأخيرة يوم الأحد الماضي من هروب الرئيس السوري، وتركه حكم البلاد وانتصار المقاومة السورية على نظامه الحاكم الزائل، وهو ما يعلن تضامنها مع الثورة.

ما هو مصير ماهر الأسد؟

شكل التعليق الخاص بالسيدة منال جدعان صدمة لكل من يتابع الأوضاع الحالية في سوريا باعتبار أنها تعد جزء من تكوين العائلة الحاكمة في سوريا، ولا يزال ماهر الأسد مصيره مجهول وغير معلن أو معروف حتى الآن وإلى أين سيكون مقصده بعد أن فر أخاه بشار الأسد من سوريا وتركه الحكم.

المعارضة السورية

نشرت المعارضة السورية في الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح وجود سرداب يقع تحت المنزل الخاص بماهر الأسد وعائلته، كما قد أظهر الفيديو عدة ممرات سرية تم تحصين كافة مداخلها بأبواب تم صنعها من الحديد، وتظهر على عمق كبير تحت الأرض بالطابق الثاني ويضم عدد من الغرف المكتبية المحصنة كما تم العثور على أسلحة وعبوات فارغة.