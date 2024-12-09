أكواد جي تي اي 5 gta التصويب بالحركة البطيئة “وتغيير الطقس” كود لجهاز الحاسب الشخصي - كلمتك نيوز

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - لعبة GTA 5 تحتوي على مجموعة واسعة من أكواد الغش التي تجعل تجربتك في اللعب إلى مواجهات مثيرة مع إمكانية الحصول على أدوات تزيد من قدراتك بشكل غير عادي و تعتبر أكواد الغش أساليب خاصة تتيح للاعبين الاستفادة من ميزات مثل زيادة الأرواح و تحسين القوة و الحصول على معدات إضافية والارتقاء بالمستويات بشكل أسرع و أحياناً يخبئ المطورون داخل اللعبة مفاجآت تعرف Easter eggs وهي أكواد سرية تجعل تجربة اللعب أكثر تشويقا وإثارة.

تقدم شركة روكستار طريقتين لإدخال أكواد الغش في لعبة GTA 5 على أجهزة سوني الطريقة الأولى تتم عبر وحدة التحكم بينما الثانية تتم من خلال الهاتف المحمول الذي يحمله الشخصية في وضع اللعب القصصي، فعند إدخال الكود بشكل صحيح تظهر لك رسالة تأكيد في الجزء السفلي من الشاشة والآن إليك قائمة بكافة اكواد الغش المتاحة في طور القصة للعبة GTA 5 والتي يمكنك استخدامها على أجهزة بلايستيشن:

المظلة: يسار ، يمين ، L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، R2 ، يسار ، يسار ، يمين ، L1.

ذخيرة متفجرة: يمين ، مربع ، X ، يسار ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يمين ، L1 ، L1 ، L1.

القفز الفائق: يسار ، يسار ، مثلث ، مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، R1 ، R2.

جاذبية القمر: يسار ، يسار ، L1 ، R1 ، L1 ، يمين ، يسار ، L1 ، يسار.

رفع مستوى المطلوب: R1 ، R1 ، دائرة ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين.

تغيير الطقس: R2 ، X ، L1 ، L1 ، L2 ، L2 ، L2 ، مربع.

لا تقهر (لمدة 5 دقائق): يمين ، X ، يمين ، يسار ، يمين ، R1 ، يمين ، يسار ، X ، مثلث.

الحد الأقصى للصحة والدرع: الدائرة ، L1 ، مثلث ، R2 ، X ، المربع ، الدائرة ، اليمين ، المربع ، L1 ، L1 ، L1.

الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1.

لعب سريع: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، L2 ، L1 ، مربع.

إعادة الشحن: X ، X ، مربع ، R1 ، L1 ، X ، يمين ، يسار ، X.

التصويب بالحركة البطيئة: مربع ، L2 ، R1 ، مثلث ، يسار ، مربع ، L2 ، يمين ، X.

سقوط Skyfall: L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين ، L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين.

ضربات اليد المتفجرة: يمين ، يسار ، X ، مثلث ، R1 ، دائرة ، دائرة ، دائرة ، L2.

السباحة السريعة: يسار ، يسار ، L1 ، يمين ، يمين ، R2 ، يسار ، L2 ، يمين.

وضع السكر: مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، يسار.

الحركة البطيئة: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، مربع ، R2 ، R1.

الرصاص المشتعل: L1، R1، مربع، R1، يسار ، R2، R1، يسار ، مربع، يمين ، L1، L1.

جر أقل للمركبة: مثلث ، R1 ، R1 ، يسار ، R1 ، L1 ، R2 ، L1.

أعطي الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1.