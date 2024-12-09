أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن السعودي 1446 الدفعة 85 portal.ca.gov.sa وتمديد التسجيل - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - تتزايد عمليات الاستفسار حول موعد صرف حساب المواطن عبر محرك البحث جوجل، حيث يكثر التساؤل حول متى يكون تاريخ صرف دفعة شهر ديسمبر من هذا العام و يعتبر برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة السعودية مستهدفة الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود و يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة لهم لضمان حياة كريمة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع اليوم، و من خلال هذا المقال نتناول كافة التفاصيل المتعلقة بموعد إيداع حساب المواطن في المملكة.

موعد صرف حساب المواطن السعودي

يعلم العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف حساب المواطن هو عادةً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومع ذلك قد يحدث تغيير في هذا الموعد إذا تزامن مع إجازة رسمية وبذلك فإن موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024 سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

و يتم صرف الدعم المالي بشكل شهري للأسر والأفراد وتختلف قيمة الدعم بناءًا على عدد أفراد الأسرة والدخل، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة أهلية طلباتهم ومقدار الدعم المقدم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

للقيام بالاستعلام عن أهلية حساب المواطن يجب عليك اتباع الخطوات التالية: