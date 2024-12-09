اكتشفوا كل جديد حول رابط تسجيل الغاز فلسطين 2024- 2025 خدمة التسجيل للاستفادة من الغاز في قطاع غزة e-gaza - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - أتاحت هيئة البترول في فلسطين خدمة التسجيل الإلكتروني للحصول على الغاز، حيث يلزم من أجل الحصول على الغاز التسجيل الإلكتروني، وذلك لكون التوزيع يتم حسب أولوية التسجيل في الموقع التابع للهيئة، وقد صرحت الهيئة على الشروط التي يجب توفرها من أجل الموافقة للحصول على الغاز، ولمزيد من التفاصيل عن كيفية التسجيل في الغاز في فلسطين وأهم الشروط المطلوبة تابعونا في التالي.

رابط تسجيل الغاز فلسطين

يستطيع جميع الأشخاص في دولة فلسطين من التسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على الغاز، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل الغاز فلسطين الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية والتاريخ في المكان المخصص لذلك.

النقر على أيقونة أنا لست روبوت ثم النقر على أيقونة التسجيل.

تحديد العنوان المتواجد به مقدم الطلب.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب التسجيل.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على الغاز في فلسطين

توجد مجموعة من الشروط التي حددتها الجهات المختصة في فلسطين من أجل الحصول على الغاز، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

ضرورة أن يكون المتقدم من نفس المنطقة المقدم منها الطلب.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

ضرورة أن يكون هوية الفرد سارية المفعول.

آلية الحصول على الغاز في فلسطين

يتم توزيع الغاز في فلسطين بناء على عدد من العوامل، أهمها كالآتي: