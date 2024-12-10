اكتشفوا كل جديد حول الأن.. موعد امتحانات نصف العام لطلاب الابتدائية 2024 – 2025 ولكل طلاب الشهادة الإعدادية وموعد الاجازة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات من جميع الطلاب عن موعد امتحانات نصف العام لطلاب الابتدائية 2024 – 2025، وتعمل وزارة التربية والتعليم علي وضع المواعيد الرسمية لجميع الطلاب ليكون هناك استعداد بشكل كافي ووقت للقيام بدارسة المنهج قبل بداية الامتحانات، ومع اقتراب نهاية العام الدراسي بدأ الكثير في السؤال عن الموعد الرسمي التي قامت الوزارة بتوضيحه لطلاب الشهادة الابتدائية، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد امتحانات نصف العام لطلاب الابتدائية 2024 – 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

موعد امتحانات نصف العام لطلاب الابتدائية 2024 – 2025

يبحث العديد أولياء الأمور والطلاب علي معرفة توقيت الامتحانات للترم الأول لطلاب الشهادة الابتدائية، والجدير بالذكر ان جميع الطلاب ستبدأ امتحانات في يوم 11 يناير 2024 وتستمر عملية الامتحانات حتي يوم 16 يناير لصفوف النقل الابتدائية، وشددت وزارة التربية والتعليم سير الامتحانات بشكل سهل ووضحت ان جميع الاختبارات ستكون في مستوي الطالب المتوسط.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

كم تم البحث من كافة الطلاب التابعين للشهادة الإعدادية علي معرفة الموعد الرسمي لبداية الامتحانات للشهادة الإعدادية، ومن المقرر ان يتم بداية الامتحانات في يوم 18 يناير وتستمر فترة الامتحانات حتي يوم 23 يناير، ومن الطبيعي ان تبدأ الاجازة لكافة الطلاب بداية من يوم 25 يناير و تستمر لمدة تصل الي أسبوعين، والجدير بالذكر ان طلاب صفوف النقل الابتدائية سيتم بداية العطلة الرسمية مبكرا نظرا لبداية الامتحانات الخاصة بهم بشكل مبكر، ونبهت الوزارة علي جميع الإدارات التركيز في فترة الامتحانات وسير الامتحانات بشكل أمن.