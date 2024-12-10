اكتشفوا كل جديد حول بكام سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في كافة الأسواق المحلية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - بكام سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، يرغب عدد كبير من المواطنين والتجار في مصر حول معرفة الأسعار الجديدة لسعر طن الأرز الشعير، الجدير بالذكر أن الأرز من اهم المحاصيل الأساسية والتي تستخدم من قبل جميع المواطنين وعلي مدار اليوم، الأرز الشعير يستخدم في كثير من الأكلات المصرية ومؤخر يستخدم في العناية بالشعر والبشرة، قد يختلف سعر الأرز بمختلق الأنواع والأسواق المصرية، وخلال هذه الفترة قد شهد الأرز استقرار في الأسعار طبقا لم أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، والآن من خلال هذا الصدد نعرض لكم جميع الأسعار الموجودة للأرز الشعير اليوم.

بكام سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

1) سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة نحو قيمة 14.000 جنيه مصري للطن الواحد.

2) بينما سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة نحو قيمة 16.000 جنيه مصري للطن.

3) سجل اليوم سعر طن الأرز البلدي كسر 5% نحو 21.000 جنيه مصري.

4) سجل اليوم سعر طن الأرز البلدي كسر 3% نحو قيمة 22.000 جنيه مصري.

5) سجل اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح بين 28 و 30 جنيها.

سعر كيلو الأرز المدعم اليوم