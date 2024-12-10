اكتشفوا كل جديد حول كشف المستور.. ما هي حقيقة إضافة 1000 ريال لحساب المواطن الدفعة 86 الحقيقة الكاملة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:08 صباحاً - تم التساؤل في هذا التوقيت بشكل كبير عن حقيقة إضافة 1000 ريال لحساب المواطن الدفعة 86، حيث يُعتبر هذا أحد أهم وأبرز البرامج التي تعمل الحكومة من خلاله على توفير احتياجات المواطنين وضمان حياة هانئة، ومن المقرر إيداع الدعم الخاص بالدفعة 86 في حسابات المستفيدين البنكية خلال الساعات القادمة، فمن المتوقع نزول الدعم في تمام الساعة 8:00 صباحًا اليوم الثلاثاء، ولمعرفة حقيقة إضافة مبلغ 1000 ريال، تابع معنا السطور القادمة.

حقيقة إضافة 1000 ريال لحساب المواطن الدفعة 86

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن ما يلي:

أكدت الوزارة أن خبر إضافة 1000 ريال لحساب المواطن – الدفعة 86 لا أساس له من الصحة.

أوضحت الوزارة أنه لا توجد أي إضافات لقيمة الدعم المخصصة للأشخاص المستفيدين.

أكدت الوزارة أن قيمة الدعم تختلف من شخص لآخر باختلاف عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى إجمالي الدخل الخاص بهم.

يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك أوامر ملكية بتمديد موعد صرف الدعم حتى نهاية ديسمبر 2025 للمستفيدين.

شروط استحقاق حساب المواطن 1446

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للاستحقاق في برنامج حساب المواطن، ومن أبرزها ما يلي:

1. ضرورة أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

2. الإقامة بشكل دائم على أراضي المملكة.

3. يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 سنة للاستفادة من الدعم.

4. يلزم أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 20 ألف ريال.

5. يشترط عدم الإقامة في أحد دور الإيواء الحكومية.

6. يجب أن لا يكون المتقدم مسجونًا.

الساعة كم ينزل دعم حساب المواطن

قامت الجهات الرسمية بالرد على تساؤل “كم الساعة التي ينزل بها دعم حساب المواطن؟”، وجاءت الإجابة كالتالي: