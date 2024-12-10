اكتشفوا كل جديد حول متاح الان .. تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعملة وخطوات استبدال الأكواد وفقا لأخر تحديث - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - يبحث العديد من المحبين والعاشقين للألعاب في العالم العربي علي تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعلمة، وهذا ما جعل هناك تنافس قوي عن طريق تنزيل الاكواد المتاحة من اجل الحصول علي العديد من الجوائز والمكافئات ومن ضمنها هي الملابس والاسلحة المتعددة، وهذا ما يجعل اللعبة اكثر حماس بين جميع محبين وعاشقين لعبة فري فاير، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعلمة من خلال متابعة هذا المقال.
تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعملة
هناك حالات بحث مستمرة في الآونة الأخيرة علي معرفة كل الأكواد الموجودة للقيام بأستبدالها للحصول علي الجوائز والأسلحة المختلفة، وسوف نتعرف علي الأكواد الغير مستعملة علي النحو التالي:
- FF7TRD2SQA9F.
- FF1V2CB34ERT.
- FFB2GH3KJL56
- FFR4G3HM5YJN
- FFR3GT5YJH76
- FF8HG3JK5L0P
- FF6YH3BFD7VT
- FF5TGB9V4C3X
- FF3G4HJU87TG
- FF2VC3DENRF5
- FF2VC3DENR
- FFQ1SW9DVR3T.
طريقة استبدال الأكواد من الموقع الرسمي
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل استبدال الأكواد الخاصة باللعبة من موقع غارينا واليكم الخطوات علي الشكل التالي:
- يجب في البداية الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بغارينا التابع لفري فاير.
- ثم ادخال الأكواد الخاصة عن طريق الحروف والارقام المكونة من 14 الي 16 حرف ورقم.
طريقة تنزيل تحديث لعبة فري فاير
- يجب الدخول علي المتجر الالكتروني من الموبايل.
- ثم النقر علي كلمة فري فاير.
- وبعد ذلك الضغط علي كلمة تثبيت.
- ثم الانتظار حتي انتهاء التحميل.
- والقيام بالنهاية فتح اللعبة وتسجيل الدخول والاستمتاع باللعبة.
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