اكتشفوا كل جديد حول متاح الان .. تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعملة وخطوات استبدال الأكواد وفقا لأخر تحديث - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:19 صباحاً - يبحث العديد من المحبين والعاشقين للألعاب في العالم العربي علي تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعلمة، وهذا ما جعل هناك تنافس قوي عن طريق تنزيل الاكواد المتاحة من اجل الحصول علي العديد من الجوائز والمكافئات ومن ضمنها هي الملابس والاسلحة المتعددة، وهذا ما يجعل اللعبة اكثر حماس بين جميع محبين وعاشقين لعبة فري فاير، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعلمة من خلال متابعة هذا المقال.

تنزيل اكواد فري فاير الجديدة 2024 غير مستعملة

هناك حالات بحث مستمرة في الآونة الأخيرة علي معرفة كل الأكواد الموجودة للقيام بأستبدالها للحصول علي الجوائز والأسلحة المختلفة، وسوف نتعرف علي الأكواد الغير مستعملة علي النحو التالي:

FF7TRD2SQA9F.

FF1V2CB34ERT.

FFB2GH3KJL56

FFR4G3HM5YJN

FFR3GT5YJH76

FF8HG3JK5L0P

FF6YH3BFD7VT

FF5TGB9V4C3X

FF3G4HJU87TG

FF2VC3DENRF5

FF2VC3DENR

FFQ1SW9DVR3T.

طريقة استبدال الأكواد من الموقع الرسمي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل استبدال الأكواد الخاصة باللعبة من موقع غارينا واليكم الخطوات علي الشكل التالي:

يجب في البداية الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بغارينا التابع لفري فاير.

ثم ادخال الأكواد الخاصة عن طريق الحروف والارقام المكونة من 14 الي 16 حرف ورقم.

طريقة تنزيل تحديث لعبة فري فاير