أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

أنواع وتفاصيل البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور) - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، جلسة تصوير لـ الأهلي بالزي الرسمي اليوم قبل السفر لقطر - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكانتلوب بـ 10 جنيهات وجنون البرقوق والخوخ - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

الرئيسية غير مصنف

“الشتاء يضرب بيد من حديد”…نوة الفيضه الصغرى حسب التوقعات في خلال ايام واستطلاع حول احوال الطقس غداً.. التفاصيل - كلمتك نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

اكتشفوا كل جديد حول “الشتاء يضرب بيد من حديد”…نوة الفيضه الصغرى حسب التوقعات في خلال ايام واستطلاع حول احوال الطقس غداً.. التفاصيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - في تحذير هام للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اقتراب موعد نوة الفيضة الصغرى التي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تأثر العديد من المناطق بتقلبات جوية حادة تشمل سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية، النوة القادمة ستشهد نشاط ملحوظ في الرياح السطحية قد يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، ويجب على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أضرارها.

تفاصيل تأثيرات نوة الفيضة الصغرى

أكد خبراء الأرصاد أن نوة الفيضة الصغرى ستؤثر على السواحل الشمالية، وخاصة المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خلال الأيام المقبلة، ستشهد هذه المناطق انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة تتسبب في غرق بعض الشوارع والطرق، لذا يجب على المواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مثل البقاء في المنازل وتجنب التنقلات غير الضرورية أثناء ذروة الأمطار.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

أما عن حالة الطقس غدا، فتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية التي بدأت تتأثر بها البلاد بالفعل، من المتوقع أن تصل الأمطار الغزيرة إلى مناطق واسعة في الوجه البحري والصعيد، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع، الرياح ستكون قوية، مما قد يؤثر على حركة المواصلات والطيران في بعض المناطق، ينصح بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية بشكل مستمر للحصول على تحديثات الطقس وتفادي أية مشكلات قد تنشأ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

النصائح للمواطنين

تتضمن توصيات الأرصاد للمواطنين عدة إجراءات لتجنب المخاطر المصاحبة لنوة الفيضة الصغرى:

  • البقاء في المنازل: خلال ذروة النوة، لتجنب التعرض للأمطار الغزيرة أو الرياح القوية.
  • استعداد وسائل النقل: تأجيل الرحلات غير الضرورية واستعداد وسائل النقل لضمان سلامة المواطنين.
  • التأكد من تصريف المياه في المناطق المعرضة للفيضانات: لتجنب تجمع المياه في الشوارع وتحولها إلى برك مائية تؤدي إلى مشاكل مرورية.
  • متابعة نشرات الأرصاد الجوية: بانتظام للحصول على التحديثات والتوصيات اللازمة لتفادي المشاكل المرتبطة بنوة الفيضة الصغرى.

لا تفوتوا المزيد من الأخبار الحصرية والمعلومات الشيقة عبر موقعنا.

إخترنا لك

استقبل تردد أون تايم سبورت 2024 الجديد على النايل سات لمتابعة أهم المباريات - كلمتك نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق