اكتشفوا كل جديد حول “الشتاء يضرب بيد من حديد”…نوة الفيضه الصغرى حسب التوقعات في خلال ايام واستطلاع حول احوال الطقس غداً.. التفاصيل - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - في تحذير هام للمواطنين، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اقتراب موعد نوة الفيضة الصغرى التي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تأثر العديد من المناطق بتقلبات جوية حادة تشمل سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية، النوة القادمة ستشهد نشاط ملحوظ في الرياح السطحية قد يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية، ويجب على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أضرارها.

تفاصيل تأثيرات نوة الفيضة الصغرى

أكد خبراء الأرصاد أن نوة الفيضة الصغرى ستؤثر على السواحل الشمالية، وخاصة المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خلال الأيام المقبلة، ستشهد هذه المناطق انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة تتسبب في غرق بعض الشوارع والطرق، لذا يجب على المواطنين توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مثل البقاء في المنازل وتجنب التنقلات غير الضرورية أثناء ذروة الأمطار.

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

أما عن حالة الطقس غدا، فتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية التي بدأت تتأثر بها البلاد بالفعل، من المتوقع أن تصل الأمطار الغزيرة إلى مناطق واسعة في الوجه البحري والصعيد، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع، الرياح ستكون قوية، مما قد يؤثر على حركة المواصلات والطيران في بعض المناطق، ينصح بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية بشكل مستمر للحصول على تحديثات الطقس وتفادي أية مشكلات قد تنشأ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

النصائح للمواطنين

تتضمن توصيات الأرصاد للمواطنين عدة إجراءات لتجنب المخاطر المصاحبة لنوة الفيضة الصغرى: