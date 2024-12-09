اكتشفوا كل جديد حول بقيادة “محمد صلاح”.. موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025 والقنوات الناقلة بتعليق خليل البلوشي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 مساءً - موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري ابطال أوروبا 2024/2025 والقنوات الناقلة لها، مباريات مرتقبة جديدة ينتظرها محبي نادي ليفربول الإنجليزي حول العالم والذي يحل ضيفا على فريق جيرونا الإسباني مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مرتقبة وهامة ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال أوروبا 2024/2025، حيث يطمح لاعبي نادي ليفربول خلال هذه المباراة في مواصلة الانتصارات ومواصلة تصدر قائمة ترتيب المجموعة، بينما يحاول فريق جيرونا الإسباني تحسين وضعه في ترتيب الجدول، مستغلا بذلك عاملي الأرض والجمهور، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا القادمة، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري ابطال أوروبا

يستقبل ملعب مونتيليفي واحدة من أهم مباريات دوري ابطال أوروبا النسخة الحالية لعام 2024/2025 والتي تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق جيرونا الاسباني في لقاء الجولة السادسة من البطولة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة فى الاوقات التالية:-

7:45 مساءً بتوقيت مصر.

8:45 مساءً بتوقيت السعودية والكويت.

9:45 مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان.

ترتيب فريق ليفربول وجيرونا في دوري ابطال اوروبا

يحتل فريق ليفربول صدارة جدول دوري ابطال أوروبا 2024/2025 برصيد 15 نقطة، حقوقهم من خلال تحقيق خمسة انتصارات متتالية بلا هزيمة، اما عن فريق غيرونا فهو يأتي في المركز الـ30 من الترتيب، برصيد 3 نقاط فقط، حيث لم يتمكن فريق جيرونا من تحقيق سوى انتصار وحيد مقابل أربع هزائم خلال الخمس جولات الماضية ليخوض المباراة القادمة في موقف صعب للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و جيرونا

تبث جميع مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا 2024/2025 عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية حصريا في المنطقة العربية، وقد تقرر تخصيص قناة beIN Sports HD 2 لنقل احداث مباراة ليفربول وجيرونا القادمة

معلق مباراة جيرونا وليفربول

أعلنت مجموعة قنوات bein sports عبر حسابها الرسمي على منصة أكس عن معليق مباراة ليفربول وجيرونا حيث سوف يتولى المعلق الرياضي المتميز خليل البلوشي مهمة التعليق على أحداث المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع امام جيرونا

من المتوقع أن يخوض نادي ليفربول المباراة القادمة ضد فريق جيرونا بخطة 3-3-4 وذلك على النحو التالي:

حراسة المرمي: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرج – ماك أليستر – كورتس جونز.

خط الهجوم: دياز – جاكوبو – محمد صلاح .

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