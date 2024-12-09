اكتشفوا كل جديد حول خلكم جاهزين.. كم الدعم الإضافي في حساب المواطن لدفعة ديسمبر؟ الموارد تجيب - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن، في خطوة لتوضيح الأنباء المتداولة بشأن تمديد الزيادة الإضافية حتى نهاية 2025، ويأتي هذا الإعلان لحسم الشائعات التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، ولتأكيد المعلومات الرسمية للمستفيدين.

تفاصيل قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن

أوضحت الوزارة أن قيمة الدعم الإضافي تختلف حسب الفئات المستفيدة:

رب الأسرة: يحصل على مبلغ 1320 ريال سعودي شهريا بعد تطبيق الزيادة.

التابع بعمر 18 سنة أو أكثر: يتلقى دعما بقيمة 660 ريال سعودي.

التابع الأقل من 18 سنة: يحصل على دعم شهري قدره 360 ريال سعودي.

كما أكدت الوزارة أن موعد صرف الدعم يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، دون أي تغيير في الجدول الزمني المعتاد للصرف.

حقيقة تمديد الزيادة الإضافية لنهاية عام 2025

ردا على الشائعات المنتشرة، أوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها أن استمرار صرف الدعم الإضافي جاء بناء على قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين، ومع ذلك، أكدت الوزارة أنه لا توجد أي زيادات جديدة في الوقت الحالي، وأن التمديد المعلن عنه لا يشمل زيادات إضافية بعد 2025، ويعد هذا التوضيح جزءا من حرص الوزارة على ضمان الشفافية، ومواكبة تطلعات المستفيدين، مع التركيز على الالتزام بالتوجيهات الملكية لدعم الأسر المستحقة وفق الآليات المقررة.