اكتشفوا كل جديد حول استقبل الان .. تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2025 علي كافة الأقمار الصناعية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - تقدم قناة ssc الرياضية السعودية جميع البطولات السعودية بالإضافة لبطولات ومنافسات قارية ومحلية، وتعد قناة SSC من القنوات السعودية الحديثة التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التقنيات المتقدمة التي تستخدمها في بث المباريات، كما تعمل علي بث محتواها علي مدار اليوم دون انقطاع، فيبحث عشاق الكرة المستديرة عبر محرك البحث جوجل عن تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد علي كافة الأقمار الصناعية، سوف نقدمه لكم عبر الاتي.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد

إليكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات الذي جاء علي النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي النايل سات هو: 12523.

جاء معامل الاستقطاب: عمودي.

بينما جاء معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

إليكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2025 على القمر الصناعي عرب سات الذي جاء علي النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي عرب سات هو: 12417.

جاء معامل الاستقطاب : عمودي.

بينما جاء معدل الترميز: 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي سهيل سات 2025

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون: 11585.

جاء معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

بينما معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/2.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي بدر سات 2025