اكتشفوا كل جديد حول نتائج السبر الترشيحي 2025 وخطوات الاستعلام عنها عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية السورية moed.gov.sy - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - ينتظر جميع الطلاب في سوريا عن الإعلان عن نتائج السبر الترشيحي لعام 2025 ،حيث تعتبر هذه النتائج هامة للطلاب في تحديد مصيرهم في المرحلة التعلمية التالية ،وزادت عمليات البحث منذ انتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية العامة من يوم 23 نوفمبر وقد أعلنت وزارة التربية السورية عن توفر رابط الالكتروني للطلاب للاستعلام عن النتائج ،ويريد الجميع من الطلاب وأولياء الأمور معرفة الموعد المحدد للإعلان عن النتائج ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025.

نتائج السبر الترشيحي 2025

يترقب جميع الطلاب في سوريا اعلان وزارة التربية السورية عن نتائج السبر الترشيحي لطلاب الشعبتين علمي وأدبي ،ومن المفترض كان يتم الإعلان عنها منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي ،وأعلنت وزارة التربية أنه يتم تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات الخاصة بهم بكل شفافية ولا داعي لقلق الطلاب وأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج قريبا عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية السورية وعلي الطلاب ترقب النتيجة في الساعات القادمة.

الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2025

يمكن لجميع الطلاب في سوريا الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي الخاصة بها من خلال الخطوات الاتية :