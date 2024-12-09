اكتشفوا كل جديد حول “تركي بالعربي “تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 El FajrTV على مختلف الاقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بأعلى جودة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - يريد كل متابعين ومحبين المسلسلات الحصرية العربية والتركية الان الوصول الى تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 على مختلف الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهذا من اجل تنزيل القناة بأخر اصدار لها على أجهزة الاستقبال، لمتابعة كل المسلسلات التي تعرضها القناة حصريا ومجانا، ومن الجدير بالذكر ان هذه القناة تعرض اهم مسلسل تركي على الساحة الان ، وهو قيامة المؤسس عثمان الذي لديه الملايين من المتابعين في كل مكان ، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا التردد الجديد الخاص بقناة الفجر على الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 El FajrTV

تعرض قناة الفجر الجزائرية الكثير من المسلسلات الحصرية وبأعلى جودة صوت وصورة ، كما انها قناة مجانية لا يتم دفع أي رسوم لمتابعة محتواها الشيق والمتنوع ، ولذلك حرص موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” على ان يوفر اخر تحديث لتردد قناة الفجر على اشهر الأقمار الصناعية المستقبلة للقنوات في الوطن العربي والشرق الأوسط عرب سات ونايل سات، وجاء التردد الجديد للقناة كالاتي:

تردد الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي المستقبل للقناة يكون: نايل سات

تردد القناة الجديد هو: 12034.

معامل استقطاب قناة الفجر يكون : عمودي.

معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات