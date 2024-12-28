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عاجل:تقديم مكافأة مالية كبرى لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب الفوز على البحرين - أخبار كلمتك

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عاجل:تقديم مكافأة مالية كبرى لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب الفوز على البحرين - أخبار كلمتك

عاجل:تقديم مكافأة مالية كبرى لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب الفوز على البحرين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - كلمتك: خاص

اعلن معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري عن مكافاة مالية لبعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كاس الخليج 26 في الكويت

وقدم البكري مكافأة مالية مقدارها سبعين مليون ريال لبعثة المنتخب الوطني الأول

 

هذا وتفوق منتخب اليمن، اليوم السبت، على البحرين (2-1)، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات في منافسات خليجي 26.

وودع اليمن كأس الخليج عقب الخسارة في أول مباراتين ضد العراق (1-0) والسعودية (3-2) قبل أن يهزم البحرين في المباراة الأخيرة له في منافسات كأس الخليج.


وتمكن منتخب اليمن من تحقيق أول فوز له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج بعد 36 مباراة.

وتقدم اليمن بهدف ذاتي عن طريق اللاعب إبراهيم الختال في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتأخر البحرين (1-0).

في الشوط الثاني، تعادل المنتخب البحريني في الدقيقة 62 بهدف اللاعب محمد الرميحي قبل أن يكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد سيد باقر.

ونجح اليمن في الحصول على النقاط الثلاث بهدف هارون الزبيدي في الدقيقة 88.

يشار إلى أن المنتخب البحريني ضمن في وقت سابق تأهله إلى نصف نهائي خليجي 26 بعد جمع 6 نقاط من الفوز على السعودية والعراق تواليًا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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