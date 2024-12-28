الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فى روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فى روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر - أخبار كلمتك

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فى روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية، السبت.

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4% في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

الاقتصاد الروسى والناتج المحلى الاجمالى

 

وكان انخفض نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.1% خلال الربع الثالث من العام 2024، مقابل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في الربع الثاني، ومقابل نمو على أساس سنوي 5.4% خلال الربع الأول، بحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الروسية الأربعاء 13 نوفمبر.

ورغم التراجع جاء النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الثالث أعلى من تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية عند 2.9%، لكنه كان أقل قليلًا من توقعات البنك المركزي عند 3.2%.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق