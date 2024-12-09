اكتشفوا كل جديد حول كل سنة وأنتم طيبين .. موعد اجازة راس السنة الميلادية 2025 وجدول الاجازات الرسمية في مصر طبقا للعام الجديد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - من المفترض أن اقترب موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025، لذلك ينتظر جميع المواطنين ذلك الموعد وينتظرون قدومه بفارغ الصبر، لأنهم سوف يحصلون على إجازات تكون مدفوعة الأجر، وسوف يحصلون على فرص للراحة ولكي يستطيعوا أيضا الموازنة بين حياتهم الشخصية وحياتهم المهنية بعيد عن أي ضغوطات سوف يتعرضون لها، وأيضا من المعروف أن سوف يكون هناك الكثير من الإجازات في ذلك العام الجديد، لذلك دعونا نتعرف معا عن جميع تلك الأمور.

موعد اجازة راس السنة الميلادية 2025

من المعروف أن يوجد هناك الكثير من الإجازات الرسمية التي سوف تأتي بعد إجازة رأس السنة الميلادية وجميع تلك الإجازات سوف تكون مدفوعة الأجر، حيث أن يوجد هناك إجازة رأس السنة الميلادية وإجازة شهر يونيو التي تعتبر الأطول خلال عام 2025، ويفضل الكثير من العاملين تلك الإجازة لأنها تستمر لمدة تسع أيام متواصلة، حيث أنها سوف تبدأ من يوم الجمعة الموافق 6 يونيو وتستمر حتى يوم السبت الموافق 14 يونيو، وأيضا يوجد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية في مصر 2025

هناك الكثير من الإجازات التي سوف تأتي في عام 2025 في مصر وجميع تلك الإجازات تكون مهمة ورسمية وتتمثل تلك الإجازات في الآتي: